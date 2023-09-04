لحظة وقوع حادث تصادم مروع على أحد الطرق .. وفتاة تصرخ بشدة

فتاة تصرخ بشدة:



تكرار حوادث السيارات:



وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث سيارة كانت تقودها فتاة وتسير بسرعة كبيرة ومعها العائلة.وفي الفيديو، يظهر صوت الفتاة وهي تصرخ بشدة بعد وقوع الحادث بينما يسمع صوت أطفال كذلك.كانت الفتاة منشغلة بتصوير الفيديو حين وقع الحادث، بينما كان يظهر بوضوح أن الطريق الذي تسلكه غير كاف لسيارتها.وبينما انحرف السائق أمامها عن طريقه لم تجد الفتاة أمامها سوى الاصطدام به من الخلف.وتكثر حوادث السيارات حين لا يلتزم السائق بالطريق ولا يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه.ولم يتضح بعد المكان الذي وقعت فيه الحادثة لكنه فيما يبدو أنه داخل المملكة.