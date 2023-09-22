شاب مصري يعجز عن الكلام تماما ويقرأ القرآن بصوت جميل

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ظهر شاب مصري في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي ليصبح حديث الساعة حيث يعجز هذا الشاب عن الكلام تماما لكنه يستطيع قراءة القرآن جيدا.





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آية من آيات الله





معجزات الله:

وأحضر "الليثي" شهادة من الصحة المصرية تثبت أن الشاب بالفعل لا يستطيع الكلام وعلى الرغم من ذلك فإنه يستطيع قراءة القرآن.وتلا الشاب آيات الذكر الحكيم بصوت جميل، ثم لم يستطع التحدث بعد ذلك عن أي شيء طوال الحلقة.وكان الشاب قد حفظ القرآن غير أنه تعرض لحادث أصابه بالبكم ولم يؤثر على القرآن الكريم الذي حفظه.وهذه آية من آيات الله عز وجل القادر على كل شيء فقد أنطق الشاب حين أراد قراءة كلماته وأبكمه عن كل شيء آخر.ومن معجزات الله عز وجل أنه أنطق كل شيء حتى الحجر أنطقه، فقد بكى الحجر عندما تركه الرسول الكريم وصعد المنبر.ومن آياته قوله تعالى "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم" ما يعني أن جوارح الإنسان ستكون شاهدة عليه يوم القيامةزليس غريبا أبدا أن يقرأ هذا الشاب القرآن الكريم ويعجز عما سواه، فقد بدا لا يستطيع نطق كلمة أو حرف واحد بعد ذلك وأثناء الحوار بأكلمه.https://twitter.com/ScreenMix/status/1704970489553178833