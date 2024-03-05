الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. صخور بسرعة البرق تهوي على شاحنة في هذه الدولة

صخرة
صخرة
أ أ
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استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فجاءة النقمة، حيث جاء في الحديث " وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك".اضافة اعلان

صخرة تحطم شاحنة في بيرو:


وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا لسقوط صخور على شاحنة في طريق سريع في بيرو، حيث تحولت إلى حطام.
ووثق الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات، لحظة وقوع انهيار صخري على السيارات أثناء مرورها بالطريق السريع في سان ماتيو دي هوانشور في بيرو.
ويظهر الفيديو لحظة انهيار الصخور الضخمة وتدحرجها باتجاه السيارات بقوة، حيث حولتها إلى حطام.
كما يظهر أيضا سقوط إحدى الصخور الضخمة على شاحنة وسحقها ، فيما تسببت صخور أخرى في تكسير الطريق وتحطم أجزاء من سيارة أخرى في مشهد عنيف ومروع.

اصطدام الصخور بالسيارات:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تساقط صخور من مرتفعات ولاية ناجالاند الهندية بطريقة غريبة.
واصطدمت الصخور بالسيارات التي كانت تسير على الطريق ما أدى لتهشم الزجاج الأمامي للكثير منها. وتسببت هذه الحوادث في وفاة شخصين فضلا عن سقوط العديد من الإصابات

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