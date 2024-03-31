فيديو متداول لظهور الوشق في العارضة بجازان

ظهور الوشق بجازان:

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وشق بسلطنة عمان:

الوشق العربي:

تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس" لظهور حيوان الوشق في العارضة بمنطقة جازان.ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة على ما يبدو من سيارته ظهور الوشق بين بعض الأحراش ومعه وشق آخر صغير قد يكون صغيره.وأثار ظهور الوشق تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، حيث يُعَدّ الوشق من أحد الحيوانات المعرضة للانقراض في المملكة.وفي وقت سابق رصدت كاميرا خفية حيوان "الوشق العربي"، حيث سجلت هيئة البيئة في سلطنة عمان وجود حيوان الوشق العربي وهو الأول من نوعه في السلسلة الجبلية الغربية لمحافظة مسندم.وأوضحت أنه تم رصدع على ارتفاع بلغ حوالي (509) أمتار فوق مستوى سطح البحر باستخدام تقنية حديثة في التصوير.ويعتبر الوشق العربي، أو الوشق الصحراوي، أحد أنواع القطط المفترسة قصيرة الذيل المهددة بالانقراض، والمتواجدة بشكل رئيسي في قارة آسيا وأفريقيا.ويتميز الوشق العربي بحجمة المتوسط، وسرعته العالية مقارنة بالقطط البرية.وينتمي الوشق العربي لمملكة الحيوان، ويصنف من فئة الثدييات، آكلة اللحوم، وعائلته السنوريات.