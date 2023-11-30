فيديو متداول لمشاجرة جماعية أثناء التطعيس بمنطقة صحراوية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، في عملية تطعيس بمنطقة صحرواية.





مشاجرة في تطعيس بمنطقة صحراوية: اضافة اعلان



وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص، في منطقة صحراوية مخصصة للنزهة والتطعيس في المملكة، مستخدمين سيوف وأسلحة بيضاء.وأظهر مقطع الفيديو المتداول نزول أحد الأشخاص من سيارته ويحمل في يده سيف كبير الحجم، وقام باخفائه.في المقابل أظهر أيضا هجوم عدة أشخاص حامل السيف، وقاموا بمطاردته، وتبادل الطرفان الضربات قبل أن يقرر الأخير الهروب.وفي النهاية هرب حامل السيف إلى داخل سيارته، وحاول بعض المتواجدين اللحاق به إلا أنه تمكن من قيادة السيارة ومغادرة مسرعا المكان.وكان حامل السيف الذي ظهر من خلال الفيديو يقود سيارة "هايلوكس" بدون لوحات.وبحسب ما تم تداوله لم يتضح حتى الآن سبب وقوع المشاجرة، التي انتهت بدون حدوث أي إصابات.