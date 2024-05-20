أول فيديو يوثق ظهور جثمان الرئيس الإيراني بعد تحطم طائرته

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة نقل جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موقع سقوط المروحية التي كانت تقلّه.



جثمان الرئيس الإيراني:



وفاة الرئيس الإيراني:



ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عدد من قوات الإنقاذ الإيراني وهم يستعدون لنقل جثمان رئيسي بعد العثور عليه بعد قرابة 15 ساعة من تحطم طائرته مع الفريق الذي كان يصاحبه.وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا، حيث كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.وأكد التلفزيون الحكومي وفاة الرئيس ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية فوق مدينة تبريز شمال غرب البلاد.فرق الإنقاذ.وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: إنه لا أثر لوجود أحياء في حطام مروحية الرئيس، وذلك عقب وصول فرق الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ ومتسلقي الجبال والتجمعات الشعبية إلى الإحداثيات المحتملة لحادث مروحية الرئيس خلال أقل من نصف ساعة.ووسط صدمة شعبية، من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة تسيير أعمال لمدة خمسين يومًا يقودها نائب الرئيس، تحت إشراف مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي.