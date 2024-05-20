كمين محكم لأسماك القرش .. ماذا فعلت للإيقاع بفريستها؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدا مذهلا لعدد من أسماك القرش قاموا بالإيقاع بأحد أنواع الأسماك كوليمة لها.



أسماك قرش توقع بفريستها:



الراي اللاسع:



دولفين يهاجم قرشا:



A pack of blacktip reef sharks successfully hunt a juvenile stingray in an intense ambush. pic.twitter.com/vkgoQkxWk5 May 18, 2024

ويظهر مقطع الفيديو المتداول تسلل سمكة قرش وراء سمكة "الراي اللاسع"، حيث انقضت عليها.وعقب وقوعها بين أسنانها ظهر عدد آخر وراء السمكة الأولى، حيث أحاطوا جميعا بالسمكة، وكأنه كان كمينا محكما للإيقاع بها.وتعيش سمكة الراي اللاسع العملاقة في مياه جنوب شرق أسيا العذبة. وهي من الأسماك التي تعيش في المياه السحيقة (تحت 200 متر).ومن أشهر المواقع التي تعيش بها هذه الأسماك هو نهر ميكونغ، حيث يصل طول سمك الراي في بعض الأحيان إلى 240 سم.وفي واقعة أخرى نادرة الحدوث، تحولت سمكة قرش من مفترس إلى فريسة، وذلك عقب هجوم غير متوقع من قبل أحد الدلافين.وفي تفاصيل الواقعة، فقد أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل.وقام الدولفين سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.يذكر أنه تم توثيق حيتان الأوركا في وقت سابق، وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها.وتعد هذه هي المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.