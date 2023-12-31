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شاهد .. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

أمطار الرياض
أمطار الرياض
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار على الرياضاضافة اعلان


ووثق المقطع، أجواء ماطرة على الرياض في ظل حالة من التقلبات الجوية في العديد من المناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج على الجزء الشمالي.

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