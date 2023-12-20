الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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شاهد.. زهور الخزامى الجميلة تكسو سهول الصمان بعد هطول الأمطار

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زهور الخزامى
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق انتشار زهور الخزامى الجميلة في سهول الصمان جنوب شرق حفر الباطن بالمنقطة الشرقية.

انتشار زهور الخزامى في الصماناضافة اعلان


ووثق المقطع، امتداد زهور الخزامى بألوانها البنفسجية الجميلة، على مد البصر في الصمان، بعد هطول أمطار الخير خلال الأيام الماضية.

توقعات الأرصاد اليوم


وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

سرعة الرياح


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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