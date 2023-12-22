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شاهد.. هطول أمطار الخير على نيوم في منطقة تبوك

امطار وسيول تبوك
أمطار تبوك
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وجريان السيول في نيوم بمنطقة تبوك.

أمطار نيوم في تبوكاضافة اعلان


ووثق المقطع، أجواء ماطرة على أحياء نيوم ومنطقة تبوك، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

أمطار رعدية وبرد


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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