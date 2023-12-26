الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد جنوب سميراء

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أمطار سميراء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وبرد جنوب سميراء جنوب شرق منطقة حائل.
ووثق المقطع، أجواء ماطرة على أحياء سميراء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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