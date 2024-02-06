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شاهد.. بروق تضيء جنوب غرب الهدار بمنطقة الرياض

بروق قرية الهدار
بروق قرية الهدار
أ أ
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وثق مقطع فيديو أجواء قرية الهدار بمحافظة الأفلاج في منطقة الرياض، حيث أضاءت البروق سماء القرية.

بروق قرية الهدار

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وأظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروق شديدة تضيء سماء قرية الهدار، لاسيما جنوب غرب القرية، 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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