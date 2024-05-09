الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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شاحنة تصطدم بـ11 سيارة في سلطنة عمان.. ماذا حدث؟ (مشهد مذهل)

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السيارات المتضررة
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وثق مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان شاحنة تسير عكس السير بسرعة كبيرة.

شاحنة تصطدم بسيارات في سلطنة عمان:اضافة اعلان

وكانت شرطة عُمان قد كشفت عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.
وعلق أحد النشطاء على الحادث بالقول :" حادث مؤلم حصل في عمان، سائق شاحنة عكس اتجاه السير في أحد الشوارع الرئيسية، وبسبب هذا الشيء قام بصدم عشرات السيارات وتوفى 3 أشخاص وفي 15 شخصا أصيبوا، الحادث صار في ولاية لوى.. الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين".
بينما علق آخر :" السائق هرب من موقع الحادث ولكن تم القبض عليه نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين".
فيما أفاد أحد النشطاء أن شرطة عُمان تفتح تحقيقاً في حادث تصادم بين شاحنة و11 مركبة نجم عنه 3 وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق شاحنة بالمسير عكس اتجاه السير بسرعة جنونية.

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