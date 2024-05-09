شاحنة تصطدم بـ11 سيارة في سلطنة عمان.. ماذا حدث؟ (مشهد مذهل)

شاحنة تصطدم بسيارات في سلطنة عمان: اضافة اعلان







سائق شاحنة عكس اتجاة السير في احد الشوارع الرئيسية، وبسبب هذا الشيء قام بصدم عشرات السيارات وتوفى 3 اشخاص وفي 15 شخص اصيبو، الحادث صار في ولاية لوى، الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين 🔴🇴🇲: حادث مؤلم حصل قبل ساعات في عمان…سائق شاحنة عكس اتجاة السير في احد الشوارع الرئيسية، وبسبب هذا الشيء قام بصدم عشرات السيارات وتوفى 3 اشخاص وفي 15 شخص اصيبو، الحادث صار في ولاية لوى، الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين pic.twitter.com/mTDqEKZsAY May 8, 2024

وثق مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان شاحنة تسير عكس السير بسرعة كبيرة.وكانت شرطة عُمان قد كشفت عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.وعلق أحد النشطاء على الحادث بالقول :" حادث مؤلم حصل في عمان، سائق شاحنة عكس اتجاه السير في أحد الشوارع الرئيسية، وبسبب هذا الشيء قام بصدم عشرات السيارات وتوفى 3 أشخاص وفي 15 شخصا أصيبوا، الحادث صار في ولاية لوى.. الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين".بينما علق آخر :" السائق هرب من موقع الحادث ولكن تم القبض عليه نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين".فيما أفاد أحد النشطاء أن شرطة عُمان تفتح تحقيقاً في حادث تصادم بين شاحنة و11 مركبة نجم عنه 3 وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق شاحنة بالمسير عكس اتجاه السير بسرعة جنونية.