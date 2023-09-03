موقف بطولي:



شاب ينقذ امرأة:



من الخليل



شاهد كيف تصرف هذا الشاب لإنقاذ طفل علق رأسه بنافذة مركبة والدته



الشاب أُصيب بجراح بسيطة في يده pic.twitter.com/W0y4nI3wbQ — محمد نشوان - غزة (@MohmdNash) September 3, 2023

أظهر مقطع فيديو عمل بطولي لشاب فلسطيني أنقذ طفلا من الموت في اللحظات الأخيرة.وكان الطفل مع أمه داخل سيارة عندما علقت رأسه من نافذة السيارة وكاد يموت اختناقازوفي لمح البصر، انطلق الشاب ناحية السيارة وبدأ في تحطيم الزجاج بيده حتى تمكن من إنقاذ الطفل قبل الموت.وأصيب الشاب بجروح بسيطة نتيجة الزجاج لكنه تمكن إنقاذ الطفل في نهاية الأمر.في وقت سابق، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو يظهر شهامة شاب جزائري يدعى "عبد الرؤوف" قفز على قضبان قطار سريع لإنقاذ امرأة من أمام قضبان القطار.وسرعان ما أنقذ المرأة، صاحب الـ 25 عامًا، بالرغم من أنه مهاجر من الجزائر ووضعه المعيشي غير مستقر، ولكنه لم يتردد لحظة في حملها إلى الرصيف على الجانب الآخر،وظهر في مقطع الفيديو وهو جالس أمامها في محاولة لاطمئنانها وتهدئتها، حيث كانت تحاول مرة أخرى أن تقف على القضبان، ولكنه استمر في الحديث معها إلى أن وصل رجال الشرطة.