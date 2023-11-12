عمل بطولي.. فيديو متداول لشاب أنقذ عائلة حاصرتها النيران

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تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شاب لعائلة من النيران بعد اندلاع حريق في منزلهم.





شاب ينقذ عائلة:

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حريق بالرياض:

ويظهر الفيديو الشاب، وهو يقوم بضرب الباب بقدمه حتى يفتح الباب، حيث كان الدخان الكثيف يغطي المكان والنيران تمسك في أثاث الغرفة.وعقب اقتحام الشاب، تمكنت الأسرة التي كان من بينها أطفال، من الخروج بعدما حاصرتهم النيران وأغلق عليهم الباب.وأوضح مغردون أن الشاب تعرض للإصابة وتم تنويمه في المستشفى، بعد نجاحه من إنقاذ العائلة من موت محقق.وفي وقت سابق باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عبر حسابها في منصة إكس أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد حريق في استراحتين بحي الفيصلية، ولا إصابات.كما أعلنت أيضا المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي الملقا، ولا إصابات.فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق أيضا، أن الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري.