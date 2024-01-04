انهيارات صخرية بعد هطول الأمطار على طريق جبل منجد في هروب جازان

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وثق مقطع فيديو متداول، انهيار صخرية محدودة على طريق جبل منجد في هروب جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.





انهيارات صخرية في هروب جازان اضافة اعلان



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انهيارات صخرية بعد الأمطار على طريق جبل منجد في #هروب شمال شرق #جازان

الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

رصد : جابر الصهلولي

عبر : @jazan_weather pic.twitter.com/nJKlzJ2uq8 — FAHAD (@FAHAD_1322) January 3, 2024

وأظهر المقطع، لقطات لصخور وانهيارات طينية محدودة على أحد الطرق السريعة في هروب جازان، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعابد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.