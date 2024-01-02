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شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء

أمطار رفحاء
أمطار رفحاء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة على رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

أمطار غزيرة على رفحاءاضافة اعلان


وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على رفحاء لاسيما الطرق السريعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس المملكة


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.


أجواء الخليج العربي


كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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