فيديو نادر للعثيمين: ضحايا الزلازل والسيول شهداء

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بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والذي أعقب زلزالًا أشد في تركيا وسوريا، إلى جانب العواصف والفيضانات والأعاصير التي هاجمت مناطق شرق ليبيا، تساءل الكثيرون عن مصير الضحايا وهل يُعتبروا من الشهداء؟ اضافة اعلان





هل ضحايا الزلازل والسيول شهداء؟



الشهيد المقتول في سبيل الله لا يُغسَّل



جاء ذلك مع تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لضحايا زلزال المغرب والفيضانات التي شهدتها مناطق في ليبيا، وسط تساؤلات إن كان ينطبق عليهم وصف "الشهداء" أم لا."وفي مقطع فيديو نادر قال العلامة محمد بن صالح العثيمين، إن مَن مات بهدم، أو حرق، أو غرق فهو شهيد صحيح، صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يُغفر له كل شيء إلا الدين.وأوضح أن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يُغسَّل ولا يُكفّن ولا يُصلى عليه، ويُدفن في ثيابه بدمائه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنة أحد؛ لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثغب دماً؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك.ونوه لأن المقتول في سبيل الله لا يُفتن في قبره؛ أي لا يأتيه الملكان يسألناه عن ربه ودينه ونبيه؛ اكتفاءً بالمحنة العظيمة التي حصلت له في الجهاد في سبيل الله، حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك؛ إعلاء لكلمة الله عزَّ وجلَ.