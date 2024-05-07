فيديو.. مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مركز شرطة في بغداد دون تدخل الأمن

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الحصبة في العراق:



الحصبة مرض متوطن



نشر مغردون ووسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يوثق مشاهد صادمة لمعركة بالأسلحة النارية أمام أحد المراكز الشرطية في العاصمة بغداد.وأظهر الفيديو مشاجرة بالأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء أمام مركز شرطة في العاصمة العراقية بغداد، وظهر أطراف المشاجرة من الجانبين وهم يتهاوشون بالأسلحة ويطلق بعضهم النار، فيما قام البعض الآخر باستعراض الأسلحة البيضاء والتهديد بها.وعلى الجانب الآخر، سجل العراق منذ مارس الماضي، عشرات الوفيات وإصابات كثيرة بمرض الحصبة، بدأت في كركوك شمالا، لكنها سرعان ما انتشرت في باقي المحافظات، ما أثار مخاوف عديدة، وخاصة على حياة الأطفال.واعتبر أولياء الأمور حياة أطفالهم غير مضمونة ما لم يتجاوزوا مرض الحصبة، ما دفع وزارة الصحة إلى الاستنفار، والإعلان عن حملة تطعيم في 14 إبريل الجاري، لمدة 10 أيام، شملت أكثر من 6 ملايين طفل في عموم البلاد.وسجلت وزارة الصحة قرابة 27 ألف إصابة، قالت إن 96 بالمئة منهم هم من غير الملقحين، و4 بالمئة ممن لم يتلقوا الجرعة الثانية.كما سجلت 43 حالة وفاة، 42 منهم غير ملقحين، وحالة واحدة فقط كانت لامرأة ملقحة ولديها أمراض مزمنة.في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن أسباب انتشار المرض، وإن كانت العودة طبيعية أم استثنائية، قالت وزارة الصحة العراقية على لسان الطبيبة ربى فلاح، من إعلام الوزارة، إن مرض الحصبة "متوطن" وظهوره "ليس طارئًا"، لكن الزيادة في الإصابات ظهرت قبل عام تقريبًا.وأضافت فلاح أن أسباب ذلك تعود إلى عدم أخذ اللقاح، وعدم التزام بعض الأسر بالجدول الوطني لحصول أطفالهم عليه.وعن دور الوزارة، أشارت الفلاح إلى أن "الوزارة سارعت إلى مواجهة الانتشار بحملة تطعيم، استمرت 10 أيام، واستهدفت ملايين الأطفال في عموم العراق لتقليل أعداد الإصابات والوصول إلى مناعة مجتمعية".وأكدت أن "اللقاح الذي تم استخدامه في عملية التطعيم آمن ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن مناشئ عالمية رصينة، وهدفنا الأساسي هو بناء مجتمع متعاف صحيًا".وأوضحت أن "محافظة المثنى (جنوب) كانت الأكثر إقبالًا على تلقي اللقاح، وفاق عدد الملقحين في المحافظة ما نسبته 97 بالمئة لغاية اليوم الـ9 من الحملة".الطبيبة دعت المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتحدث بأن اللقاح يهدف إلى نشر الأمراض، وهي أحاديث مضللة وعارية عن الصحة كليا"، مستهجنة دوافع الحديث عن ذلك.ولفتت إلى أن "مرض الحصبة من الأمراض سريعة العدوى والانتشار، لذلك فقد شملت المطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية وكذلك النكاف".