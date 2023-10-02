يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

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في مشهد يحبس الأنفاس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق الإسماعيلية. اضافة اعلان

وأظهر المقطع المتداول، الحريق الضخم الذي أتى على مبنى مديرية الأمن بالكامل، وأصوات الحاضرين بوجود أحد الأشخاص المحاصرين وهو يحاول النجاة بنفسه من النيران.

وتبين من الفيديو، أصوات الأهالي الذين تجمعوا حول المبنى المحترق بعدما أصابهم الذعر وسط أصوات صرخات واستغاثات من داخل وخارج المبنى الذي شبت فيه النيران من كل اتجاه، وسمع صوت أحد شهود العيان وهو يقول:"الواد (الولد) سقط من الأدوار العالية (العليا) هربًا من الحريق".





ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص



يأتي هذا فيما نقلت "العربية" عن مصادر طبية، أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص.





السيطرة على حريق الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد



استمرار محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق



وأعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تم السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، وأنها تقوم الآن بإجراء عمليات التبريد للحريق الذي نشب في المبنى خلال الساعات الماضية.وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.