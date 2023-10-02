الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

76788776
حريق الإسماعيلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في مشهد يحبس الأنفاس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق الإسماعيلية.اضافة اعلان
وأظهر المقطع المتداول، الحريق الضخم الذي أتى على مبنى مديرية الأمن بالكامل، وأصوات الحاضرين بوجود أحد الأشخاص المحاصرين وهو يحاول النجاة بنفسه من النيران.
وتبين من الفيديو، أصوات الأهالي الذين تجمعوا حول المبنى المحترق بعدما أصابهم الذعر وسط أصوات صرخات واستغاثات من داخل وخارج المبنى الذي شبت فيه النيران من كل اتجاه، وسمع صوت أحد شهود العيان وهو يقول:"الواد (الولد) سقط من الأدوار العالية (العليا) هربًا من الحريق".

ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص

يأتي هذا فيما نقلت "العربية" عن مصادر طبية، أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص.


السيطرة على حريق الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

وأعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تم السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، وأنها تقوم الآن بإجراء عمليات التبريد للحريق الذي نشب في المبنى خلال الساعات الماضية.
وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.

استمرار محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.



اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-01-21-28-33-94_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
9:32 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الصين.. لحظة غرق طفل في مسبح أمام أعين الجميع

أمطار المدينة
9:26 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال غرب المدينة المنورة

البرد
7:47 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط كثيف للبرد شمال غرب العيص

فغغفقفغفغ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)

اقرأ أيضا

لحظة انفجار بطارية هاتف في وجه تقني

هروب أسد البحر في ولاية أمريكية اجتاحتها الفيضانات

شاهد.. أمطار وتساقط البرد على أحياء جنوب غرب العيص

وثبة قناص.. قفزة تفوق الوصف لنمر عند اصطياده تمساحا (فيديو)

"لآيات للمتوسمين".. اقتلاع باب حديد في فاجعة درنة وصمود "آية الكرسي"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

2023-09-27_02-11-47 2:05 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فيديو جديد لاحتراق قاعة الأفراح العراقية.. والحصيلة الأولية للحادث

حريق 8:46 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

مشاهد مرعبة.. حريق مهول يلتهم إقليم بجاية في الجزائر

2023-09-11_01-38-44 1:38 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عمل بطولي لشاب.. أنقذ محطة وقود من الانفجار (فيديو)

اقرأ أيضا

868676
8:04 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟

Capto_Capture 2023-09-28_02-28-13_AM
2:32 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

فيديو متداول.. تصادم مروع لسيارة مع مركبات بطريق عام

6667
4:51 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مشهد مهيب.. آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق قاعة الحمدانية

2023-09-27_02-11-47
2:05 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فيديو جديد لاحتراق قاعة الأفراح العراقية.. والحصيلة الأولية للحادث

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

76788776
8:22 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

67430-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-(12)
8:12 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

ظام فارس
7:45 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

767676
7:42 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

أمطار المملكة 9
7:22 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 5 مناطق

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
7:05 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة (فيديو)