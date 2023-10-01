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صحيفة تواصل الالكترونية

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الصين.. لحظة غرق طفل في مسبح أمام أعين الجميع

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غرق الطفل
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة غرق طفل صيني داخل مسبح بطريقة غريبة رغم تواجد العديد من الأشخاص.

أطفال يسبحون:



ووثق مقطع فيديو متداول مجموعة من الأطفال يسبحون في الماء وعلى أطراف المسبح يتواجد أهالي الأطفال.
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وأبان الفيديو غطس الطفل الضحية تحت الماء، دون أن ينتبه إليه أحد وبعد فترة انتبه إليه طفلا ثم رجل كان يقف خارج المسبح الذي بدوره استدعى شابا قفز في المياه وانتشل الطفل.

قصة الطفل 


وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، مجموعة من الأشخاص يسبحون داخل حمام سباحة مغلق، وفجأة تعرض أحد الأطفال به للغرق.

ظل الطفل يقاوم الغرق إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق، ليهبط جسمه بالكامل في قاع حمام السباحة.

لم يتدخل أحد ممن حوله لإنقاذه، حتى أنه كانت توجد فتاة على مقربة منه تابعت غرقه ولم تسعَ لمساعدته أو طلب النجدة له من الآخرين.

تدخل أحد الأشخاص لانتشال الطفل الغريق، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى وإبلاغ الشرطة.



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