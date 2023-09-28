فيديو متداول.. تصادم مروع لسيارة مع مركبات بطريق عام

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وثق مقطع فيديو انقلاب مروع لسيارة عدة مرات على طريق عام، فيما يبدو أنه في الصين.





انقلاب سيارة:

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حادث انقلاب:



صامل 😅 pic.twitter.com/m6G9qfDqmD September 27, 2023

ويظهر الفيديو السيارة وهي تصطدم بأخرى من الخلف وتدفعها نحو الأمام بقوة شديدة ما أدى لانقلاب السيارة الأولى.وبعد ذلك استمرت السيارة في طريقها حتى انقلبت بعدما اصطدامها بمطب عالي.