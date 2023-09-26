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نجاة طفل من موت محقق في اللحظة الاخيرة (فيديو متداول)

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نجاة الطفل
أ أ
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وثق مقطع فيديو نجاة طفل من موت محقق بعدما كادت شاحنة أن تدهسه شرق بيت لحم,

نجاة الطفل في اللحظات الأخيرة:

وفي الفيديو يظهر الطفل وهو يجري ناحية الشاحنة ولولا يقظة السائق وإدراكه السريع لتعرض الطفل للدهس فورا.اضافة اعلان

وتوقفت السيارات على الطريق بشكل كامل غير أن الطفل تمكن من النجاة بحياته.

نجاة طفل بعد انفجار سكوتر كهربائي:

في وقت سابق، بثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يُظهر نجاة طفل من انفجار "سكوتر كهربائي"في مدينة قلقيلية.

وشوهد الطفل، وهو يلهو بـ"السكوتر"، لكنه تعثر وابتعد عنه، قبل أن تندلع النيران منه إثر انفجاره.

يُشار إلى أن السكوتر الكهربائي اخترع في بادئ الأمر ليُستخدم ككرسي متحرك، وذلك في عام 1983، وذلك في دولة تايوان.

ومخترع السكوتر الكهربائي هو جينو تساي رئيس شركة ضخمة في تايوان وكان يعاني من صعوبة في التنقل والحركة داخل شركته، وقد كان ذلك عام 1983 حين تم الحديث عن المفهوم والفكرة الأولى للسكوتر الكهربائي.




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