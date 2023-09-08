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فطرة نقية .. براءة طفل وعده شقيقه بجائزة مقابل كل خطوة للمسجد

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الطفل
أ أ
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أظهر مقطع فيديو ردة فعل طفل بعد أن أخبره شقيقه بأن كل خطوة يخطوها للمسجد سيحصل على مكافأة.

طفل صغير



وخلال الفيديو تعمد الطفل الصغير ألا يسير بسرعة ومشى في الذهاب للمسجد بخطوات قليلة وغير متسرعة.

وكان واضحا أن الطفل يريد أكبر عدد من الخطوات حتى يستطيع أكبر قدر من الجوائز.

الفيديو الذي تم تداوله وقع في إحدى الدول الأفريقية يبدو أنه دليل جديد على تعلق تلك الدول بالإسلام. 


غلام أفريقي


في وقت سابق ، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر غلام أفريقي وهو يؤدي الصلاة.


وفيما يبدو أن الغلام الأفريقي كان يتجول لبيع الكعك وجمع مبلغ من المال يساعده على تحمل تكاليف دراسته، لكن حينما جاء وقت الصلاة ترك كل شيء من أجلها.

صلاة الجماعة في غينيا:


وفي وقت سابق أظهرت صورة متداولة التزام الطلاب في إحدى المدارس الإسلامية بدولة غينيا في غرب أفريقيا بالصلاة داخل المدرسة وتأدية الصلاة في وقتها .

وبحسب الصورة المتداولة ، يؤدي الطلاب الصلاة ويصطفون في صفوف كما تنص تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

اصطفاف الأطفال في الصلاة:


أيضا أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بدت مجموعة من الأطفال الصغار وقد حرصوا على أداء صلاة الجماعة في وقتها في إحدى الحدائق والمتنزهات، تاركين لعبهم ولهوهم ليؤدوا فرض ربهم.

وفي الصورة المتداولة تظهر مجموعة من الأطفال ما بين التاسعة والعاشرة من أعمارهم، في صورة جميلة فلم يتخلفوا عن الصلاة، بل وأقاموها جماعة؛ كما جعلوا أحدهم إماما يؤمهم.


https://twitter.com/ScreenMix/status/1699915302690075098?s=20
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