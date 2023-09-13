الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

حدثُ نادر.. شاهد البيوت تتطاير في السماء كالأوراق جراء إعصار ليبيا

إعصار دانيال
إعصار دانيال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لإعصار ليبيا عن قرب، وهو يضرب البيوت والمنازل والطرق ويجرف كل شيء في طريقه.اضافة اعلان

البيوت تتطاير في السماء كالأوراق

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، كيف تطايرت البيوت في السماء كالأوراق، إثر قوة إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا وخلّف آلاف القتلى.

ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 5300 قتيل

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل.
وقال المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أمس: "إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.

استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين
 وأكد أبولموشة أن عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة ومتواصلة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبًا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.



اقرأ أيضا

بابالل ا
11:02 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

رائع.. شاهد مرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع

شلالات مربة
2:49 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

مشاهد تخطف العقول لتدفق شلالات مركز مربة في عسير

سيول شمنصر
9:27 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تصوير جوي من سيول حرة شمنصير بمحافظة الكامل

2023-09-11_18-39-04
6:14 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"أمة بئيسة".. فيضان من الخمور في دولة أوروبية بسبب انفجار براميل من المسكرات(فيديو)

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب مكة المكرمة

يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا

بالفيديو.. أمطار غزيرة سيول وبروق تضيء سماء الداير بجازان

عمل بطولي لشاب.. أنقذ محطة وقود من الانفجار (فيديو)

تصوير جوي لأجمل شلالات وادي نعمان شرق مكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

7 56 75 8:17 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا

اقرأ أيضا

سيول وادي رهاط
7:37 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

بالفيديو.. سيول عارمة شمال مكة المكرمة

صلاة
6:00 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أدوا صلاتهم في ثبات.. مصلون اهتز بهم المسجد في زلزال المغرب (فيديو)

غ 4446
8:36 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بالتكبير والتحميد والتهليل.. ثبات انفعالي غريب لواعظ مغربي لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

أمطار هدى الشام
6:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بداية الحالة المطرية على طريق هدى الشام بمكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب
10:47 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

أهم 10
10:21 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 40 ساعة تطوعية لطلاب الثانوية ووظائف لكافة التخصصات بأرامكو

زلزال المغرب 20
10:09 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

خلال 100 عام.. زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة هزت بلدانًا عربية (تقرير)

هيئة تقويم التعليم والتدريب
9:42 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)

الاحتراق الوظيفي 2
9:38 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاحتراق الوظيفي.. أبرز الأسباب والأعراض وكيفية التعامل معه (تقرير)

إيقاف الخدمات
9:08 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

غدًا.. يبدأ تفعيل ضوابط "إيقاف الخدمات"