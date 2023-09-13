حدثُ نادر.. شاهد البيوت تتطاير في السماء كالأوراق جراء إعصار ليبيا

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تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لإعصار ليبيا عن قرب، وهو يضرب البيوت
والمنازل والطرق ويجرف كل شيء في طريقه.
البيوت
تتطاير في السماء كالأوراقوأظهر
مقطع الفيديو المتداول، كيف تطايرت البيوت في السماء كالأوراق، إثر قوة إعصار
دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا وخلّف آلاف القتلى.
ارتفاع
حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 5300 قتيل
يأتي
هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة
الليبية إلى 5300 قتيل.
وقال المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أمس: "إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.
استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين
وأكد أبولموشة أن عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة ومتواصلة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبًا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.
مقطع لإعصار ليبيا عن قرب، شي مهول..— د. خميس الحمد (@doctorkhamis22) September 13, 2023
البيوت تتطاير في السماء كالأوراق!
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم الطف بهم وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم.#إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث #زلزال_المغرب #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/xOrTxTgQmd