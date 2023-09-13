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أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في عقبة ضلع بعسير

شلالاع عقبة ضلع
شلالات عقبة ضلع
أ أ
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وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في عقبة ضلع بمنطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.

تدفق شلالات عقبة ضلعاضافة اعلان


وأظهر المقطع، أجواء ماطرة ومشاهد مبهجة لتدفق شلالات عقبة ضلع، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئين الأوسط و الجنوبي تصل إلى من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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