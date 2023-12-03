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مشهد مذهل لثعبان وقطط وجها لوجه.. ماذا حدث؟

قطة
قطة وثعبان
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لثعبان قام  بمواجهة عدد من القطط.

ثعبان وقطط وجها لوجه:



ويظهر مقطع الفيديو ظهورا مفاجئا للثعبان، والذي دخل في هجوم مباشر مع عدد من القطط، حيث تصدى له واحد منها.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد وقف القط صامدا في وجه الثعبان، وعندما حاول الأخير عضه، كان القط أسرع منه ووضعه تحت مخلبه.

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ومن المعلوم أن متوسط وقت رد فعل القط هو 20-70 مللي ثانية، وهو أسرع من متوسط وقت رد فعل الثعبان الذي يبلغ 44-70 مللي ثانية.

عصفور يخدع مجموعة قطط:



أيضا وثق مقطع فيديو سابق تظاهر عصفور وقع في شرك بين مجموعة من القطط بأنه دمية ثابتة، حيث تمكن من خداعهم وطار محلقا في الهواء لكتب له حياة جديدة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" قد أظهر مشهدا يفوق الوصف لعصفور خدع عددا من القطط بحيلة ماكرة، وتمكن من الإفلات من بينها.

ويظهر الفيديو المتداول قدرة العصفور على الثبات وعدم التحرك، حيث ظل ثابتا كأنها دمية، عند اقتراب القطط نحوه، حيث ظلّ يناور بحيلته حتى تمكن من خداعهم وطار في الهواء، عقب مشهد يحبس الأنفاس.

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