6 أخطاء في التربية تدمر نفسية الطفل

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يؤكد خبراء التربة وعلم النفس أن الطفل الصغير يمكن أن يكتسب الكثير من الصفات والعادات غير الجيدة نتيجة التربية غير القويمة.

ووفقا للخبراء فإن التربية الايجابية الجيدة تنتج طفلا جيدا وعضوا فاعلا في المجتمع، وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات دون أن يدروا أنهم يؤذون شخصية الطفل كما يلي: اضافة اعلان





أخطاء تدمر نفسية الطفل



- المقارنة بين الطفل وإخوته أو بين الطفل وأقرانه من نفس مرحلته العمرية: يؤثر على ثقته بنسفه ويصبح حاقدا على غيره.- القسوة الشديدة: تنتج طفلا غاضبا مشوها نفسيا يدمر من حول مستقبلا ويؤذيهم، أو تنتج شخصا ضعيف الشخصية منعدم الرأي.- الدلال الزائد: ينتج طفلا غير متحمل للمسئولية أناني لا يراعى مشاعر الغير.- الانتقاد الدائم للطفل: يجعله يصبح مشوها في صورته لذاته، ورؤيته لنفسه، يشعر بالدونية ويصبح مؤذيا لغيره أو لنفسه.- تحميله المسؤولية الزائدة: الإفراط في شعوره بالمسؤولية يقتل طفولته ويضغط عليه ويجعله غير شاعر بالعدل ويتشوه نفسيا.- إهمالك له ولمشاعره: يجعل منه طفل ناقم لا يشعر بمن حوله ولا بمشاعرهم، ويصبح غير فعال ومشوه ويشعر بالحقد والدونية.