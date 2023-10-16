الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

منها القلق والاكتئاب.. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

الموبايلات وصحة الطفل العقلية
الموبايلات وصحة الطفل العقلية
أ أ
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أثبتت الدراسات الطبية أن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بين الأطفال، يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية العقلية، مالم تقم الأسرة بضبط الاستعمال.اضافة اعلان

المشكلات الصحية العقلية

وأوضحت الدراسات أن أبرز هذه المشكلات الصحية العقلية تتمثل في:
1 - اضطرابات القلق والاكتئاب: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى زيادة مستويات القلق والاكتئاب لدى الأطفال.
2 - اضطرابات النوم: يمكن أن يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية إلى تقليل إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم.
3 - صعوبات التركيز: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى تشتيت انتباه الأطفال وصعوبة التركيز.
4 - اضطرابات الأكل: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي.
5 - الإدمان: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى الإدمان، مما قد يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الاجتماعية والأكاديمية.

الحفاظ على صحة طفلك العقلية

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحد من تأثير الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية:
1 - ضع حدودًا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية: حدد كمية الوقت التي يسمح لطفلك بقضائها في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
2 - شجّع طفلك على ممارسة الأنشطة الأخرى: شجع طفلك على ممارسة الأنشطة الأخرى، مثل اللعب في الخارج أو القراءة أو ممارسة الرياضة.
3 - كن قدوة جيدة: اقضِ وقتًا مع طفلك دون استخدام الأجهزة الإلكترونية.
من المهم أن تتذكر أن الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت يمكن أن تكون أدوات تعليمية مفيدة للأطفال، ولكن من المهم استخدامها باعتدال.

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