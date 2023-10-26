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دراسة: 6 فوائد للعب الأطفال في الهواء الطلق

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لعب الطفل بالهواء الطلق
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ينصح خبراء الصحة، بأهمية إتاحة الفرصة للأطفال للعب في الهواء لطلق، وعدم الجلوس أمام الهواتف الذكية لساعات طويلة.
وفيما يلي أهم فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: اضافة اعلان

- الصحة البدنية واللياقة

إحدى الفوائد الأكثر وضوحاً للعب في الهواء الطلق هي تعزيز الصحة البدنية واللياقة البدنية. الأطفال الذين يمارسون أنشطة خارجية منتظمة يطورون عضلات أقوى، وتتحسن لديهم صحة القلب والأوعية الدموية. كما يتيح اللعب في الهواء الطلق حرق الطاقة الزائدة وزيادة نشاط الأطفال، وهذا يساهم في الحد من خطر السمنة لديهم. 

- التطور المعرفي

يحفز اللعب في الهواء الطلق النمو المعرفي للطفل بطرق مختلفة. تقدم الطبيعة مناظر طبيعية دائمة التغير ومليئة بفرص التعلم. وتساعد عملية استكشاف العالم الطبيعي، الأطفال على تطوير مهارات الملاحظة وحل المشكلات لديهم. سواء كان الأمر يتعلق بالتعرف على أنواع مختلفة من الطيور أو الحشرات أو النباتات، يمكن للأطفال توسيع معرفتهم بالبيئة من خلال التجارب المباشرة.

علاوة على ذلك، فإن اللعب في الهواء الطلق يعزز الإبداع والخيال. على عكس الأنشطة الداخلية المنظمة، فإن اللعب في الهواء الطلق يشجع الأطفال على التفكير خارج الصندوق، وهذا يعزز النمو المعرفي لديهم والقدرة على التفكير النقدي.

- الصحة العاطفية

يلعب وقت اللعب في الهواء الطلق دوراً محورياً في رعاية الصحة العاطفية للطفل. يمكن لجمال العالم الطبيعي وهدوءه أن يساعدا الأطفال على تطوير شعور عميق بالتقدير والارتباط بمحيطهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز اللعب في الهواء الطلق المرونة العاطفية، إذ يتعلم الأطفال تحمل المخاطر والتغلب على التحديات، وتنمية الشعور بالثقة بالنفس. 

- التنمية الاجتماعية

توفر الأماكن الخارجية الرائعة، بيئة مثالية للتفاعلات الاجتماعية وتنمية المهارات الاجتماعية الأساسية. عندما يلعب الأطفال في الخارج، فإنهم غالباً ما ينخرطون في أنشطة جماعية، مما يعزز التعاون والعمل الجماعي وحل الخلافات.
كما يمكن للعب في الهواء الطلق سد الفجوات بين الأجيال، حيث تعد العديد من الأنشطة الخارجية، تجارب مشتركة تسمح للأطفال بالارتباط مع والديهم أو أجدادهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية. تخلق هذه الروابط ذكريات دائمة، وتقوي الروابط العائلية.

- تشجيع الإدارة البيئية

يعزز تعريض الأطفال للهواء الطلق في سن مبكرة الشعور بالمسؤولية لديهم والإشراف على البيئة، عندما يقضي الأطفال وقتاً في الطبيعة، يكتسبون تقديراً للعالم الطبيعي ورغبة في حمايته، ويتعلمون عن أهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة والحاجة إلى رعاية الكوكب.

- الابتعاد عن أضرار التكنولوجيا

في العصر الرقمي الحالي، يقضي الأطفال وقتاً متزايداً أمام الشاشات. يوفر وقت اللعب في الهواء الطلق استراحة تشتد الحاجة إليها بعيداً عن التكنولوجيا، مما يقلل من الآثار السلبية لوقت الشاشة المفرط على الصحة الجسدية والعقلية للطفل.

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