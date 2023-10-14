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صحيفة تواصل الالكترونية

انتبهوا لأطفالكم.. الجوال يضر بصحة الطفل ويدمر قدراته العقلية

طفل وهاتف
طفل وهاتف
أ أ
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حذر د.فهد الخضيري الباحث وعالم الأبحاث من خطورة الهاتف المحمول على الأطفال الصغار.
وقال الخضيرثي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "انتبهوا لأطفالكم والجوالات، لا تتركه ساعات طويلة لتلهيته وإشغاله عنك طلباً لراحتك".اضافة اعلان

تأثير شديد الخطورة


وأضاف الخضيري "بالتالي يعيش الطفل بسبب الهاتف في عالم آخر ويتأخر بالنطق ويتأخر نمو المخ ويقل الذكاء حسب دراسات كثيرة".

ساعة واحدة تكفي


وأضاف "اجعلها ساعة واحدة فقط ثم تجعله ينشغل بنشاط بدني وعقلي آخر (لعب رسم نقاش ولو تافه..).
وكدليل على خطورة الجوال على نفسية الطفل، نشر الخضيري مقطع فيديو لطفل دخل في حالة هستيريا وغضب شديد بعد أن أخذت منه والدته الجوال.

وتابع د. فهد الخضيري "هذا الطفل ضحية ساعات على الجوال وسحبت أمه الجوال ( لو حصل ذلك لأطفالكم فقوموا بتهدئنهم بالرقية (الفاتحة وآية الكرسي)".

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