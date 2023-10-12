مختص يكشف عدة علامات تظهر في بداية إصابة الطفل بالتوحد

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كشف مختص العديد من العلامات التي تظهر في بداية إصابة الطفل بالتوحد، داعيا الأباء إلى ملاحظة تلك التغيرات سريعا.





علامات تدل على بداية التوحد: اضافة اعلان



عالمة نفس:



- الشعور بسوء الفهم



- صعوبة في إجراء المحادثات غير الرسمية



عدم التكيف مع التغيرات في الروتين



-نفور من بعض الأصوات أو الأنسجة







إذا شاهدت هذه التصرفات من طفلك فأعلم بانها بدايات التوحد عنده ! مُختص :إذا شاهدت هذه التصرفات من طفلك فأعلم بانها بدايات التوحد عنده ! pic.twitter.com/UZPiFD9FPs October 12, 2023

ومن بين تلك العلامات والسلوكيات وضع الطفل على أذنه كثيرا في محاولة لعدم سماع ما يدور حوله وكذلك اللعب في يده بطريقة غريبة.كما أن من بين تلك العلامات اللعب بالألعاب بشكل نمطي دون وجود هدف وأيضا المبالغة في شم الأشياء ووضع القلم في الفم.وأضاف الطبيب أن من بين الأمور الأخرى أيضا تعلق الطفل بأشياء ليس لها قيمة والضحك بدون أي سبب.في وقت سابق، قالت الدكتورة كارلا إم شومان، عالمة النفس السريري، التي تباشر العديد من الأشخاص المصابين بالتوحد والمختلفين عصبيًا، لموقع "إنسايدر"، إن مرض التوحد "أكثر تعقيدًا" من التعريفات التشخيصية التي يتبعها المتخصصون للوصول إلى التشخيص.وحددت الدكتورة شومان، خمسة أعراض خفية يمكن أن تشير إلى إصابة شخص ما بالتوحد - بما فيها بعض الأعراض التي لاتندرح ضمن التوجيهات الرسمية بالولايات المتحدة، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن"، على النحو التالي.الأشخاص المصابون بالتوحد غالبًا ما يشعرون بسوء الفهم من قبل من حولهم.قد يشعرون أنهم أساءوا إلى شخص ما دون قصد أيضًا أو ارتكبوا خطأ اجتماعيًا خطيرًا دون قصد.وأعطت أمثلة على الوقوف بالقرب من شخص ما دون أن يدرك ذلك، أو هدم إفساح الماجل للآخرين للحديث، أو عدم إدراك أن شخصًا ما يريد تغيير الموضوع لأنه يشعر بالشغف تجاه شيء ما.على الرغم من أن هذا سيختلف بناءً على مكان وجود شخص ما في طيف التوحد، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بالتوحد قد يجدون صعوبة في إجراء محادثة غير رسمية والحفاظ عليها.ويمكن أن يكون هذا واضحا بشكل خاص في المواقف التي "يضطرون فيها إلى الدردشة، أو إجراء محادثات قصيرة في حفلات العمل أو ساعات سعيدة".إحدى سمات مرض التوحد هي عدم المرونة، وفقًا للدكتورة شومان.وأوضحت أن هذا هو السبب في أن التغييرات في روتينهم يمكن أن تجعلهم "متقلبين عاطفيًا بشأن شيء قد يتكيف معه معظم الناس".قد يكافح أيضًا شخص ما في الطيف لتنظيم عواطفه عندما يصبح منزعجًا أو منزعجًا.قد يواجه الشخص الذي يعاني من مشاكل حسية مشاكل في معالجة المعلومات من حواسهم مثل البصر والصوت، الأمر الذي يمكن أن يطغى عليهم أو يثيرهم.وعلى الرغم من أنه لم يتم التعرف رسميًا على هذه الأعراض في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) كأعراض للتوحد، إلا أن الدكتورة شومان قالت إن جميع مرضها المصابين بالتوحد تقريبًا يعانون من مشاكل حسية.وقالت إن بعض عملائها يستخدمون سماعات إلغاء الضوضاء لأنهم يتعرضون للتحفيز الزائد في البيئات الصاخبة والمزدحمة.