الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

6 طرق لحماية طفلك داخل المنزل وضمان الأمان له

توجيه كلمات سلبية للأطفال
الطفل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

العديد من الحوادث يتعرض لها الأطفال في كل وقت نتيجة غياب الاهتمام بهم في الكثير من الأوقات أو عدم امتلاك الخبرة الكافية في التعامل معهم.

نصائح مهمة اضافة اعلان


وفيما يلي بعض النصائح التي يجب على الأم أن تأخذ بها لضمان سلامة طفلها.


1- السقوط 


أبعدي قطع الألعاب عن طريق طفلك وراقبيه بحذر شديد إذا اقترب من النوافذ أو السلالم.

2- الأدوات الحادة الأسلحة 


أحرصي على الاحتفاظ بالسكاكين والمفكات في أماكن مؤمنة جيدا.

3- الحروق


راقبي طفلك جيدا في المطبخ لحمايته من مصادر اللهب والمياه المغلية. 

4- التسمم


احتفظي بالأدوية والمنظفات بعيدا عن متناول الأطفال

5- الصعق الكهربائي 


احذري أن تسمحي له باللعب في الأجهزة الكهربائية أو عض الأسلاك.

6- حوادث السيارات والمرور


المقعد الخلفي أفضل مكان لجلوس الطفل والتأكد من أنه يضع حزام الأمان ضروري


في وقت سابق، أصدر طبيب تحذيرًا للأمهات من أن فقدان فيتامين أساسي أثناء الرضاعة قد يؤدي إلى تشويه ساقي أطفالهن.
وكشف الدكتور سرميد مزهر، الطبيب العام مقيم في لندن عبر تطبيق "تيك توك"، عن تفاصيل قصة طفل بدأت ساقيه في الانحناء إلى الداخل قبل عيد ميلاده الثاني.
وقام والدا الطفل، بزيارة الطبيب، الذي كشف أن  طفله البالغ من العمر عامين كان يمشي بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين في عمره. وكان يعاني من اتساع في معصميه،
وكشف والدا الطفل أنهما أرضعا طفلهما رضاعة طبيعية حصرية حتى عمر تسعة أشهر، دون أن يعطياه أي مكملات فيتامين د خلال هذا الوقت.

فيتامين د مهم لعظام الطفل

قال الدكتور مزهر: "يعد فيتامين د جزءًا أساسيًا من قوة عظام الطفل أثناء نموه، ولا يمكنك الحصول عليه من حليب الثدي".
ويساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي عناصر غذائية تحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

خطر نقص فيتامين د 

ويشكل نقص الفيتامينات الأساسية خطرًا، ويؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، والذي يبدو أن الطفل يعاني منه، مما يجعل العظام أقل قدرة على النمو بشكل طبيعي. 
كما يمكن أن يسبب الألم، ويؤثر على حركة المشي عند الطفل. تشمل الأعراض الأخرى للحالة: تقوس الساقين، وسماكة الكاحلين والمعصمين والركبتين، والمشي المتمايل، وعظام الجمجمة الناعمة.

الأنظمة الغذائية للأطفال

وقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية للأطفال، على النحو التالي:
-لتجنب خطر الإصابة بالكساح، توصي بأنه بمجرد وصول الأطفال إلى عمر ستة أشهر، يقوم آباؤهم بإعطائهم مكملات فيتامين د اليومية حتى يبلغوا الخامسة من العمر.
-وذلك ما لم يتناولوا 500 مل أو أكثر من حليب الأطفال الأول كل يوم.
-عند شراء مكملات الفيتامينات لطفلك، تأكد من قراءة الملصق للتأكد من أنها مناسبة لعمره.
-يحتاج الأطفال حتى عمر عام واحد فقط إلى 8.5 إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.
-لكن الأطفال فوق هذا العمر يحتاجون إلى 10 ميكروجرام.
وتوصي الهيئة الصحية أيضًا بأن يتناول الأطفال فوق سن الخامسة والبالغين مكملات فيتامين د في أوقات معينة من العام.
ويصنع الجسم فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.
ويمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الطعام، لكن من الصعب الحصول على الكمية التي تحتاجها.

اقرأ أيضا

الطفل الانطوائي
11:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كيف تعزز ثقة ابنك في نفسه؟.. 12 نصيحة مهمة

عقاب الأطفال
9:38 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

كيف تساعد ابنك المراهق على تكوين صداقات؟.. 10 نصائح لا تفوتك

الطفل والهاتف
11:53 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

معلومات لا تفوتك.. ما هو العمر المناسب للسماح لطفلك بحمل الهاتف؟

روايات للمراهقين 1
9:47 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

اختصاصية نفسية: هذا ما تفعله الروايات "البوليسية" بالأطفال والمراهقين

اقرأ أيضا

تحذير لأولياء الأمور.. أداة سناب شات الذكية تعرض خصوصية الطفل للخطر

تحذير للأمهات: خطأ في النظام الغذائي للرضع يتسبب في تشوه الساقين

استشاري نفسي يحذر من سلوكيات خاطئة تؤثر على نفسية الطفل

خبراء يحذرون: الألعاب المغناطيسية تهدد أرواح الأطفال

في 11خطوة.. كيف تعلم طفلك الدفاع عن النفس؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

التنمر 10:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

استشاري نفسي يحذر من سلوكيات خاطئة تؤثر على نفسية الطفل

فوائد الختان - طفل رضيع 6:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

طفلك يغضب ويشتم 12:11 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

طفلك يغضب ويشتم.. كيف تقوم بتعديل سلوك أبنائك؟

التنمر 8:19 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

استشاري نفسي يحذر الوالدين من سلوك خاطئ يدمر نفسية الطفل

اقرأ أيضا

تحضير الحليب الصناعي
3:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

دراسة تحذر من آلة تحضير الحليب الصناعي: خطر على الأطفال

طفلك يغضب ويشتم
11:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

فوائد صلة الرحم
12:45 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فوائد صلة الرحم.. التواصل العائلي يحافظ على صحتك

توجيه كلمات سلبية للأطفال
4:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة تُحذّر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
11:55 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة