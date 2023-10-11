6 طرق لحماية طفلك داخل المنزل وضمان الأمان له

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العديد من الحوادث يتعرض لها الأطفال في كل وقت نتيجة غياب الاهتمام بهم في الكثير من الأوقات أو عدم امتلاك الخبرة الكافية في التعامل معهم.





نصائح مهمة اضافة اعلان



1- السقوط



2- الأدوات الحادة الأسلحة



3- الحروق



4- التسمم



5- الصعق الكهربائي



6- حوادث السيارات والمرور



فيتامين د مهم لعظام الطفل



خطر نقص فيتامين د



الأنظمة الغذائية للأطفال



وفيما يلي بعض النصائح التي يجب على الأم أن تأخذ بها لضمان سلامة طفلها.أبعدي قطع الألعاب عن طريق طفلك وراقبيه بحذر شديد إذا اقترب من النوافذ أو السلالم.أحرصي على الاحتفاظ بالسكاكين والمفكات في أماكن مؤمنة جيدا.راقبي طفلك جيدا في المطبخ لحمايته من مصادر اللهب والمياه المغلية.احتفظي بالأدوية والمنظفات بعيدا عن متناول الأطفالاحذري أن تسمحي له باللعب في الأجهزة الكهربائية أو عض الأسلاك.المقعد الخلفي أفضل مكان لجلوس الطفل والتأكد من أنه يضع حزام الأمان ضروريفي وقت سابق، أصدر طبيب تحذيرًا للأمهات من أن فقدان فيتامين أساسي أثناء الرضاعة قد يؤدي إلى تشويه ساقي أطفالهن.وكشف الدكتور سرميد مزهر، الطبيب العام مقيم في لندن عبر تطبيق "تيك توك"، عن تفاصيل قصة طفل بدأت ساقيه في الانحناء إلى الداخل قبل عيد ميلاده الثاني.وقام والدا الطفل، بزيارة الطبيب، الذي كشف أن طفله البالغ من العمر عامين كان يمشي بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين في عمره. وكان يعاني من اتساع في معصميه،وكشف والدا الطفل أنهما أرضعا طفلهما رضاعة طبيعية حصرية حتى عمر تسعة أشهر، دون أن يعطياه أي مكملات فيتامين د خلال هذا الوقت.قال الدكتور مزهر: "يعد فيتامين د جزءًا أساسيًا من قوة عظام الطفل أثناء نموه، ولا يمكنك الحصول عليه من حليب الثدي".ويساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي عناصر غذائية تحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ويشكل نقص الفيتامينات الأساسية خطرًا، ويؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، والذي يبدو أن الطفل يعاني منه، مما يجعل العظام أقل قدرة على النمو بشكل طبيعي.كما يمكن أن يسبب الألم، ويؤثر على حركة المشي عند الطفل. تشمل الأعراض الأخرى للحالة: تقوس الساقين، وسماكة الكاحلين والمعصمين والركبتين، والمشي المتمايل، وعظام الجمجمة الناعمة.وقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية للأطفال، على النحو التالي:-لتجنب خطر الإصابة بالكساح، توصي بأنه بمجرد وصول الأطفال إلى عمر ستة أشهر، يقوم آباؤهم بإعطائهم مكملات فيتامين د اليومية حتى يبلغوا الخامسة من العمر.-وذلك ما لم يتناولوا 500 مل أو أكثر من حليب الأطفال الأول كل يوم.-عند شراء مكملات الفيتامينات لطفلك، تأكد من قراءة الملصق للتأكد من أنها مناسبة لعمره.-يحتاج الأطفال حتى عمر عام واحد فقط إلى 8.5 إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.-لكن الأطفال فوق هذا العمر يحتاجون إلى 10 ميكروجرام.وتوصي الهيئة الصحية أيضًا بأن يتناول الأطفال فوق سن الخامسة والبالغين مكملات فيتامين د في أوقات معينة من العام.ويصنع الجسم فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.ويمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الطعام، لكن من الصعب الحصول على الكمية التي تحتاجها.