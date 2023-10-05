استشاري نفسي يحذر من سلوكيات خاطئة تؤثر على نفسية الطفل

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حذر د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على نفسية الطفل سواء في المدرسة أو الأسرة.





تحذير من التنمر



ضغط نفسي



كراهية المدرسة وقلة الثقة



التنمر أصبح أزمة طبية خطيرة



الفشل في السيطرة على السلوك



أثر التنمر على عقول الأطفال



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وقال الرحيلي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن التنمر هو من أسوأ ما يواجهه الطفل في حياته".وأضاف "تخيل أنك متجه كل صباح لمن يستقبلك بأسوأ العبارات التي تقلل من قدرك وتضحك الأخرين عليك ويودعك بتعليقات تجعلك أضحوكة ومن حولك من أباء ومعلمين لا يحركون ساكنا".وتابع الرحيلي "هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة، قد تسحق ثقتك بنفسك وتنعزل عن أصدقائك وقد تصاب بالاكتئاب.. قاتل الله التنمر".وفي وقت سابق، أوضحت دراسة، أن الإيذاء الناتج عن التنمر هو شكل من أشكال الضغط النفسي المزمن بسبب العدوان الشخصي الذي يتم توجيهه بشكل متكرر إلى الشخص الذي يتمتع بسلطة أقل من المعتدي.وتلقي دراسة في مجلة "علم النفس التربوي" نظرة شاملة على آثار التّنمر، والنّتائج ليست جيدة، وفقًا لـ "العربية".ويعاني الأطفال الذين تعرّضوا للتّنمر طيلة حياتهم المدرسية من انخفاض نتائج اختباراتهم، كما أنّهم يشعرون بكراهية متزايدة تجاه المدرسة، مع قلة ثقتهم في قدراتهم.ويتعرض طفل واحد من بين كل 10 أطفال تقريبًا في جميع أنحاء العالم للتنمر بانتظام من أقرانه، كما يتعرض 30% من الأطفال للتخويف في بعض الأحيان.وإضافة إلى ما يمثله التنمر من معضلة أخلاقية، فقد توصل بحث دولي نشر عام 2022 إلى أن التنمر أصبح "أزمة طبية خطيرة مثل الإصابة بفيروس قاتل".وقد تمكن الباحثون، من جامعة أوتاوا في أونتاريو الكندية، من رؤية الضرر الذي يتسبب فيه التنمر، وتوثيقه من خلال تصوير الدماغ وفحصه، وخلصوا إلى أن سوء معاملة الأطفال وتنمر الأقران يؤذي مناطق الدماغ بطرق خطيرة ودائمة للغاية.ويتمثل الضرر في أن الضحايا يفشلون في فهم الإشارات الاجتماعية، وفي التفكير بوضوح، كما يفشلون في السيطرة على سلوكهم وعواطفهم.وأشار الباحثون إلى ضرورة التوعية بالضرر العقلي الذي يسببه التنمر بأن تكون هناك إعلانات خدمة عامة حول الندوب العصبية غير المرئية المدمرة التي يتركها التنمر.أقر باحثو الدراسة أن الآثار السلبية للتنمر تؤثر على مناطق معينة من الدماغ مما يؤدي إلى أن يسيء ضحية التنمر تفسير تعابير وجه شخص ما أو يبالغ في رد فعله.كما أن دماغ الضحية قد يقرأ تعبيرات الوجه على أنها غاضبة أو مهددة نتيجة تعطل مناطق معينة من الدماغ بسبب التنمر.ضعف القدرة على التفكيروقد يكافح الضحايا أيضًا لاستخدام عقولهم العقلانية لحل المشكلات أو اتخاذ القرارات، كما أن القدرة على التفكير في التحديات والمشاكل تضعف نتيجة للتنمر.ويكافح دماغ ضحايا التنمر أيضًا من أجل التنظيم الذاتي أو تعديل سلوكهم، وبالمثل قد يكافح دماغهم المضطرب لإدارة الانفعالات العاطفية أو الانسحاب.