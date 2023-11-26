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دراسة: نوم الرضيع بجوار الأم أفضل لنموه

نوم الرضيع
نوم الطفل الرضيع
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اهتمت دراسة جديدة بفوائد وسلبيات نوم الطفل بجوار والدته أو في الغرفة نفسها، إضافة إلى ساعات نوم الرضيع، والرضاعة، والإجهاد.اضافة اعلان

الرضاعة

وأشارت الدراسة، التي أعدها موقع ذا كونفيرسيشن، باحثان في جامعة كيبيك الكندية، إلى تفضيل الأمهات لنوم الطفل في الغرفة نفسها للرضاعة في الأشهر الأولى من عمره.
ولكن الدراسات لم تجد فرقاً في الرضاعة، عند نومه في سرير منفصل، أو مشترك مع الأم.

النوم


وراجع الباحثان بيانات دراسة قاست مقدار النوم في 6 و12 و18 شهراً لمجموعة الأطفال يشاركون الأم النوم نفس السرير، أو الغرفة.
وتبين أنه في الحالتين كان لديهم المزيد من الاستيقاظ الليلي في 6 أشهر، وتكرّر نفس المعدل في 12 و18 شهراً، مقارنة مع الأطفال الذين ينامون بمفردهم.
وأظهرت البيانات أنه في الشهر الـ 12، حصل الأطفال الذين ينامون منفصلين على متوسط وقت نوم أطول.

الإجهاد


من ناحية أخرى تفيد الأمهات اللاتي ينمن بجوار أطفالهن أنهن ينمن بسهولة أكبر، إلا أنهن يستيقظن بشكل متكرر.
وأشار البحث إلى دراسة علمية وجدت أن الاتصال الجسدي، والقرب في الغرفة نفسها، يعززان تزامن إيقاع الساعة البيولوجية للطفل، مع إيقاع الوالدين. ما يساعده على تعزيز نومه، ويجعل الآباء أكثر انتباهاً لإشاراته.
وأظهرت البيانات أن للأطفال الذين ينامون في الغرفة نفسها أو السرير، مستويات قلق أقل في سن ما قبل المدرسة مقارنة مع الذين ناموا منفردين بعد أقل من 6 أشهر من الولادة.
وأظهرت دراسة أخرى، أن للأطفال الذين ناموا مع أحد الوالدين، استجابة أقل للضغط في شهرهم الـ 12 مقارنة مع الذين لم يفعلوا

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