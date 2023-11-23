منها مشكلات الولادة.. ما أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية؟

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الرضاعة الطبيعية هو خط الدفاع القوي ضد جميع أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الهزال والسمنة، والعديد من الأمراض المعدية، وهي اللقاح الأول للأطفال، فضلاً عن تعزيز العلاقة ما بين الأم وطفلها. اضافة اعلان

ووفقًا لموقع "بابونج"، فقد يعد رفض الطفل للرضاعة الطبيعية من أكثر المشاكل المزعجة والمقلقة لكثير من الأمهات، فقد يعاني حديثي الولادة من مشاكل تعلم الرضاعة من ثدي الأم.

وقد يرفض الأطفال الأكبر سناً الرضاعة فجأة؛ لهذا السبب ينبغي على كل أم أن تعرف أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية، وكيفية التعامل مع كل سبب.





أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية بعد الولادة

1 - الوضعية الخاطئة للطفل أثناء الرضاعة



2 - الأطفال المبتسرين



3 - مشاكل حلمة الثدي



4 - تأخر إفراز حليب الأم



5 - مشكلات الولادة



6 - النوم الطويل للطفل



أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية فجأة



1 - الأطعمة التي تتناولها الأم



2 - نزلات البرد



3 - التغيرات الهرمونية



4 - فطريات الفم



5 - آلام التسنين



علاج رفض الطفل للرضاعة الطبيعية



تمثل الوضعية الصحيحة للطفل على ثدي الأم أثناء الرضاعة أمراً في غاية الأهمية؛ لأن الطفل إذا كان لا يستطيع أن يلتصق بثدي الأم جيداً أثناء الرضاعة، فلن يتمكن من الحصول على الحليب مطلقاً، وعندها يصبح أكثر جوعاً وإحباطاً؛ مما يزيد صعوبة إرضاعه في هذه الحالة، وقد يجعله ذلك يرفض الرضاعة من ثدي الأم من الأساس.بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تؤدي إليها الوضعية الخاطئة للطفل أثناء الرضاعة، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للأم، من أهمها:تورم حلمات ثدي الأم، وشعورها بآلام شديدة بها.انخفاض معدل إنتاج الحليب من ثدي الأم.انسداد قنوات الحليب عند الأم؛ نتيجة لعدم تمكن الطفل من إخراج الحليب أثناء الرضاعة.انخفاض وزن الطفل.شعور الأم والطفل بالإحباط.انصراف الطفل عن الرضاعة.يمكنك تجنب حدوث هذه المشكلة من البداية عن طريق تعلم الطريقة الصحيحة لإرضاع الطفل في هذه المرحلة، عن طريق إعطائه حلمة الثدي بالكامل، وجزء كبير من المنطقة الداكنة حولها داخل فمه.كما يمكنك الاستعانة بأحد المتخصصين الذين يوضحون لك الوضعية الصحيحة للطفل؛ حتى تحمليه بشكل مناسب يساعدك على الرضاعة بطريقة أسهل.تحتاج الرضاعة الطبيعية إلى مجهود كبير يبذله الطفل؛ حتى يخرج الحليب من ثدي الأم.قد لا يتمكن الأطفال المبتسرين (الخدج) الذين ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعي من بذل هذا المجهود؛ لذلك لن تكون الرضاعة الطبيعية حلاً مناسباً بالنسبة لهم في مرحلة ما بعد الولادة مباشرة؛ لهذا السبب يمكنك ضخ حليب الثدي ووضعه في زجاجة الرضاعة، وإعطائها لطفلك لحين أن يتمكن من الرضاعة بنفسه.تعاني بعض الأمهات من حلمة الثدي المسطحة أو المقلوبة، وهي من أكثر المشكلات التي من شأنها أن تعيق الطفل عن الرضاعة من الثدي، أو تجعله يرفضها من البداية، لعدم قدرته على الإمساك بثدي الأم.إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة، عليكِ اتباع بعض الطرق التي تساعد على تصحيح شكل الحلمة خاصةً قبل الولادة، كما يمكنك استخدام مضخة الثدي لسحب الحلمة قبل الرضاعة مباشرة؛ حتى يتمكن طفلك من الإمساك بها.هناك بعض الحالات التي يستغرق إنتاج حليب الأم فيها بضعة أيام، وهو من الأمور الطبيعية خاصةً إذا كانت تلك هي المرة الأولى التي تنجب فيها الأم، أو كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية.قد يصيب هذا التأخير الطفل بالإحباط، ويجعله يرفض ثديك بعد ذلك؛ لهذا السبب احرصي على أن تضعي طفلك باستمرار على ثديك قدر المستطاع؛ حتى يعتاد عليه.كما يمكنك الاعتماد على الرضاعة الصناعية في هذه المرحلة بشكل مؤقت، حتى يتمكن ثديك من إنتاج الحليب.يتعرض بعض الأطفال لمشكلات أثناء الولادة، مثل: معاناتهم من بعض الكدمات في أماكن في جسمهم، أو وجود بعض الآلام في الكتف، تؤدي هذه المشكلات إلى عدم شعورهم بالراحة أثناء الرضاعة من الأم، أو رفضهم لها في بعض الأحيان.لهذا السبب ينبغي أن تراجعي الطبيب عند ملاحظتك تألم طفلك بشكل مستمر، أو شعوره بعدم الارتياح؛ حتى تتحققي من السبب وراء هذه المشكلة.يميل حديثي الولادة إلى الشعور بالنعاس والنوم لفترات طويلة، خاصةً بعد الولادة مباشرةً؛ نتيجة لعملية الولادة نفسها والأدوية التي تم إعطاؤها للأم في هذه المرحلة، بطبيعة الحال سيرفض الطفل الرضاعة نتيجة لرغبته المستمرة في النوم.لكن لا داعي للقلق من هذا الأمر؛ لأنها مجرد مرحلة مؤقتة، يمكنك إيقاظ طفلك عن طريق فرك قدميه أو ظهره برفق، أو تغيير حفاضه قبل الرضاعة مباشرةً.يتعرض كثير من الأطفال إلى مشكلة إضراب الرضاعة الطبيعية، وهي عبارة عن فترة زمنية يرفض فيها الطفل الذي اعتاد على الرضاعة الطبيعية أن يرضع فجأة، لا تحدث هذه المشكلة قبل أن يبلغ الطفل ثلاث أشهر على الأقل، ويبدأ في التفاعل مع العالم الخارجي.تخلط بعض الأمهات بين أعراض إضراب الرضاعة الطبيعية وبين رغبة الطفل في مرحلة الفطام، خاصةً عند الأطفال الأكبر سناً؛ لهذا السبب نقدم لكِ أشهر أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية فجأة بعد أن اعتاد عليها.تؤثر الأطعمة التي تتناولها الأم على نكهة الحليب بكل تأكيد، وقد تؤدي بعض الأطعمة الحارة أو ذات النكهة القوية إلى تغيير طعم الحليب بشكل يرفضه الطفل.لا شك أن انسداد الأنف الناتج عن إصابة طفلك بنزلات البرد يجعله غير قادر على التنفس؛ ومن ثم يجعله غير قادر على الرضاعة، يمكنك استخدام قطرات المحلول الملحي التي تساعد على إزالة احتقان الأنف، أو اللجوء إلى شفاط الأنف على الأقل قبل الرضاعة.تبدأ بعض الأمهات في تقليل عدد مرات الرضاعة تدريجياً بمجرد تعليم الطفل أن يتناول الأطعمة الصلبة، ينعكس تراجع معدل الرضاعة الطبيعية على هرمونات الأم، ويؤدي هذا الاضطراب إلى رفض الطفل الرضاعة الطبيعية في كثير من الأحيان؛ نتيجة لتغير مذاق الحليب.يعاني بعض الأطفال من الإصابة بفطريات الفم واللسان، خاصةً عند استخدامهم لبعض أنواع المضادات الحيوية، تظهر الإصابة على شكل بقع بيضاء على اللسان، مع وجود بعض البقع الدموية داخل الفم، ينبغي أن تستشيري الطبيب في هذه الحالة؛ لأن أنتِ وطفلك في حاجة إلى العلاج؛ لمنع انتقال الفطريات من طفلك إلى الحلمة والعكس.يعاني جميع الأطفال من آلام التسنين التي تبدأ عادةً في الشهر السادس، تزداد هذه الآلام سوءً بمجرد أن يبدأ الطفل بالرضاعة الطبيعية، وقد يجعله ذلك ينصرف تماماً عن الرضاعة، يمكنك استخدام بعض مسكنات الألم التي تساعد طفلك على التخلص من آلام التسنين، والرضاعة بشكل طبيعي.هناك بعض الإرشادات البسيطة التي تساعدك في التعامل مع رفض الطفل للرضاعة الطبيعية:1 - احرصي على إرضاع طفلك في مكان هادئ بعيد عن أي مصدر للإزعاج.2 - استشيري أحد أطباء الأطفال ليتحقق من عدم إصابة طفلك بأي مشكلة عضوية تمنعه من الرضاعة.3 - استخدمي مضخة الحليب للحفاظ على إدراره، وأعطيه لطفلك حتى يعتاد على الرضاعة.4 - قدمي الثدي لطفلك بشكل متكرر، لكن لا ترغميه أبداً على الرضاعة.5 - احرصي على نظافة ثديك باستمرار بعد كل رضاعة.6 - اختاري الوضعية الصحيحة للرضاعة التي تشعرك أنتِ وطفلك بالراحة.7 - استخدمي حلمات الثدي الصناعية، عند إصابتك بالتهابات في الحلمة.