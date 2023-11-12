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وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

فهد الجلاجل وزير الصحة
فهد الجلاجل
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قال وزير الصحة فهد الجلاجل: إن الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به.
وأكد أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة تهتم بسلامة الطفل لأنه مستقبل كل الدول، وإذا أردنا أن نستشرف مستقبل أي دولة علينا النظر في رعايتها للطفل.اضافة اعلان


وأضاف أن الاهتمام بالطفل بمختلف الزوايا يأتي على رأس الأولويات، حيث تتابع وزارة الصحة سلامة الطفل في وقت مبكر وفق مجموعة من الخطط والبرامج تبدأ بزواج والده ووالدته من خلال فحص "الزواج" للتأكد من سلامة الطفل قبل أن يولد من الأمراض الوراثية.
وبين أن مجهود الوزارة يستمر حتى متابعة الوالدة عند الحمل، ثم الفحص المبكر عن ولادة الطفل والتأكد من سلامة من أية أمراض وتقديم العلاج المناسب إذا استدعى ذلك، ثم متابعته في مراحل حياته الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها.
وأوضح خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية، أن تدشين "الإطار الوطني لسلامة الأطفال عبر الإنترنت"، له دور كبير في حماية الطفل.

وشدد أنه من أهم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، تكون من دعاية لأغذية غير صحية أو لتناول التبغ والدخان أو للتحرش الجنسي، لذا كان لابد من إطار متكامل لحماية الطفل والذي تم تدشينه اليوم.

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