تعرض لنحافة شديدة.. قصة طفل تقسو عليه والدته لتناول الطعام

قصة طفل تعرض للنحافة اضافة اعلان



الاهتمام بطعام الطفل



تناول الطفل للأطعمة الصحية



روى اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي قصة طفل تعرض لنحافة شديدة بسبب قسوة والدته عليه لتناول الطعام.وقال العريفي لبرنامج المرصد على قناة "الإخبارية": "زارني في العيادة منذ سنوات طفل كانت والدته تضربه من أجل الطعام وبسبب ذلك رفض الأكل حتى أصيب بـ النحافة الشديدة".وتابع العريفي : "بعض الأسر تخطئ عندما تحاول مكافأة الطفل بوجبة من الخارج من أجل التشجيع على تناول الطعام".وتابع أن إعداد الطعام الصحي في البيت أفضل بكثير من تناول الطعم للأطعمة الجاهزة أو سرعة التحضير أو الوجبات السريعة من الخارج".وشدد العريفي على أهمية حصول الطفل على الأطعمة الصحية داخل المنزل وأهمية العناية بطعام الطفل وأن يحتوي على العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المفيدة لنمو الطفل.