الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرض لنحافة شديدة.. قصة طفل تقسو عليه والدته لتناول الطعام

207258
طعام الطفل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
روى اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي قصة طفل تعرض لنحافة شديدة بسبب قسوة والدته عليه لتناول الطعام.

قصة طفل تعرض للنحافةاضافة اعلان

وقال العريفي لبرنامج المرصد على قناة "الإخبارية": "زارني في العيادة منذ سنوات طفل كانت والدته تضربه من أجل الطعام وبسبب ذلك رفض الأكل حتى أصيب بـ النحافة الشديدة".

الاهتمام بطعام الطفل

وتابع العريفي : "بعض الأسر تخطئ عندما تحاول مكافأة الطفل بوجبة من الخارج من أجل التشجيع على تناول الطعام".
وتابع أن إعداد الطعام الصحي في البيت أفضل بكثير من تناول الطعم للأطعمة الجاهزة أو سرعة التحضير أو الوجبات السريعة من الخارج".

تناول الطفل للأطعمة الصحية

وشدد العريفي على أهمية حصول الطفل على الأطعمة الصحية داخل المنزل وأهمية العناية بطعام الطفل وأن يحتوي على العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المفيدة لنمو الطفل.


اقرأ أيضا

كيف تعالج مشاعر الخوف لدى طفلك؟.. افعل ولا تفعل

للآباء والأمهات.. .5 صفات أساسية يجب عليك غرسها في طفلك

من التنمر إلى الابتزاز.. 5 طرق لحماية طفلك على الإنترنت

كيف تكتشف العبقرية لدى طفلك؟.. هذه أبرز العلامات

معلومات لا تفوتك.. الفاصل الزمني المناسب بين إنجاب طفل وآخر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وجبات الأطفال 2:36 ص الخميس، 25 أبريل 2024

دراسة توضح خطورة الوجبات السريعة على نمو دماغ الطفل

العاب مغناطيسية 2:19 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

دراسة توضح خطورة الألعاب المغناطيسية على الأطفال

السمنة عند الاطفال 7:30 م الأحد، 14 أبريل 2024

تحذير.. إهمال الأمهات لأطفالهن يعودهم على تناول الأغذية غير الصحية

566666666666 8:28 م الجمعة، 12 أبريل 2024

مفاجأة.. استشارية نفسية: لا تجعلوا الطفل يشاهد الأجهزة خلال هذه السنوات