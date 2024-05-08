تعرض لنحافة شديدة.. قصة طفل تقسو عليه والدته لتناول الطعام

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روى اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي قصة طفل تعرض لنحافة شديدة بسبب قسوة والدته عليه لتناول الطعام.
قصة طفل تعرض للنحافةوقال العريفي لبرنامج المرصد على قناة "الإخبارية": "زارني في العيادة منذ سنوات طفل كانت والدته تضربه من أجل الطعام وبسبب ذلك رفض الأكل حتى أصيب بـ النحافة الشديدة".
الاهتمام بطعام الطفلوتابع العريفي : "بعض الأسر تخطئ عندما تحاول مكافأة الطفل بوجبة من الخارج من أجل التشجيع على تناول الطعام".
وتابع أن إعداد الطعام الصحي في البيت أفضل بكثير من تناول الطعم للأطعمة الجاهزة أو سرعة التحضير أو الوجبات السريعة من الخارج".