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خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

فوائد الختان - طفل رضيع
طفل
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في الشهر السادس للطفل، يمكن تقديم له أنواع معينة من الطعام تسهم في نموه سريعا وتدعم بناء العضلات في جسده كما تسهم في نموه العقلي.

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وصفات الطعام:


وبحسب موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من وصفات الطعام التي يمكنك تقديمها لطفلك في الشهر السادس، تتضمن الآتي:

1- وصفة هريس الموز والمانجا


يعد كل من المانجا والموز من الفواكه المحببة للأطفال، لذلك يمكنك تحضير وصفة هريس الموز والمانجا باتباع الخطوات الآتية:

المكونات

موزة واحدة.
حبة مانجا صغيرة.

طريقة التحضير

١- قشر الموز والمانجا، ثم قطعها إلى قطع صغيرة.
٢- اخلط قطع الفاكهة بالخلاط حتى تتحول إلى هريس ناعم جدًا، يمكنك إضافة الماء أو الحليب الصناعي أو الطبيعي لتخفيف كثافة الهريس.
٣- ضع الهريس في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، يمكنك أيضًا تجميده لمدة ثلاثة أشهر.﻿﻿

2 - وصفة يخنة التفاح

تعد وصفة يخنة التفاح من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لطفلك.

المكونات

إليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة يخنة التفاح:
تفاحة كبيرة مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة.
75 ملليلتر ماء.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير وصفة يخنة التفاح باتباع الخطوات الآتية:
١- ضع التفاح المفروم والماء في قدر.
٢- قم بطهيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة عشر دقائق أو حتى تصبح قطع التفاح طرية تمامًا.
٣- أضف القليل من الماء في حال التصق التفاح بقاع القدر.
٤- أسكب التفاح المطهو في وعاء وقلّبه، تخلص من أي كتل في اليخنة للحصول على ملمس سلس.
٥- برده قبل تقديمه لطفلك، يمكنك أيضًا تجميد اليخنة في مكعبات الثلج.

3- وصفة الخضار المهروسة

يعد هريس من البازلاء والكوسا طعم نباتي سريع وسهل التحضير.

المكونات

إليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة الخضار المهروسة:
- حبة كوسة متوسطة الحجم.
- 100 غرام بازلاء مجمدة.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير وصفة الخضار المهروسة باتباع الخطوات الآتية:
١- أغلي قدرًا من الماء ثم أضف الكوسا والبازلاء للماء أغليها جيدًا حتى تنضج.
٢- صفِ الكوسا والبازلاء واتركها حتى تبرد قليلًا.
٣- أخلط الكوسا والبازلاء حتى تصبح ناعمة، يمكنك إضافة القليل من الحليب كامل الدسم أو حليب طفلك المعتاد لتخفيف المزيج.
٤- قدمها لطفلك عندما تبرد.

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