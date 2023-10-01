خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

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في الشهر السادس للطفل، يمكن تقديم له أنواع معينة من الطعام تسهم في نموه سريعا وتدعم بناء العضلات في جسده كما تسهم في نموه العقلي.
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وصفات الطعام:
وبحسب موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من وصفات الطعام التي يمكنك تقديمها لطفلك في الشهر السادس، تتضمن الآتي:
1- وصفة هريس الموز والمانجا
يعد كل من المانجا والموز من الفواكه المحببة للأطفال، لذلك يمكنك تحضير وصفة هريس الموز والمانجا باتباع الخطوات الآتية:
المكوناتموزة واحدة.
حبة مانجا صغيرة.
طريقة التحضير١- قشر الموز والمانجا، ثم قطعها إلى قطع صغيرة.
٢- اخلط قطع الفاكهة بالخلاط حتى تتحول إلى هريس ناعم جدًا، يمكنك إضافة الماء أو الحليب الصناعي أو الطبيعي لتخفيف كثافة الهريس.
٣- ضع الهريس في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، يمكنك أيضًا تجميده لمدة ثلاثة أشهر.
2 - وصفة يخنة التفاحتعد وصفة يخنة التفاح من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لطفلك.
المكوناتإليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة يخنة التفاح:
تفاحة كبيرة مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة.
75 ملليلتر ماء.
طريقة التحضيريمكنك تحضير وصفة يخنة التفاح باتباع الخطوات الآتية:
١- ضع التفاح المفروم والماء في قدر.
٢- قم بطهيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة عشر دقائق أو حتى تصبح قطع التفاح طرية تمامًا.
٣- أضف القليل من الماء في حال التصق التفاح بقاع القدر.
٤- أسكب التفاح المطهو في وعاء وقلّبه، تخلص من أي كتل في اليخنة للحصول على ملمس سلس.
٥- برده قبل تقديمه لطفلك، يمكنك أيضًا تجميد اليخنة في مكعبات الثلج.
3- وصفة الخضار المهروسةيعد هريس من البازلاء والكوسا طعم نباتي سريع وسهل التحضير.
المكوناتإليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة الخضار المهروسة:
- حبة كوسة متوسطة الحجم.
- 100 غرام بازلاء مجمدة.
طريقة التحضيريمكنك تحضير وصفة الخضار المهروسة باتباع الخطوات الآتية:
١- أغلي قدرًا من الماء ثم أضف الكوسا والبازلاء للماء أغليها جيدًا حتى تنضج.
٢- صفِ الكوسا والبازلاء واتركها حتى تبرد قليلًا.
٣- أخلط الكوسا والبازلاء حتى تصبح ناعمة، يمكنك إضافة القليل من الحليب كامل الدسم أو حليب طفلك المعتاد لتخفيف المزيج.
٤- قدمها لطفلك عندما تبرد.