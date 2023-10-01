خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

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في الشهر السادس للطفل، يمكن تقديم له أنواع معينة من الطعام تسهم في نموه سريعا وتدعم بناء العضلات في جسده كما تسهم في نموه العقلي.



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وصفات الطعام:

1- وصفة هريس الموز والمانجا



المكونات



طريقة التحضير



2 - وصفة يخنة التفاح



المكونات



طريقة التحضير



3- وصفة الخضار المهروسة



المكونات



طريقة التحضير



وبحسب موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من وصفات الطعام التي يمكنك تقديمها لطفلك في الشهر السادس، تتضمن الآتي:يعد كل من المانجا والموز من الفواكه المحببة للأطفال، لذلك يمكنك تحضير وصفة هريس الموز والمانجا باتباع الخطوات الآتية:موزة واحدة.حبة مانجا صغيرة.١- قشر الموز والمانجا، ثم قطعها إلى قطع صغيرة.٢- اخلط قطع الفاكهة بالخلاط حتى تتحول إلى هريس ناعم جدًا، يمكنك إضافة الماء أو الحليب الصناعي أو الطبيعي لتخفيف كثافة الهريس.٣- ضع الهريس في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، يمكنك أيضًا تجميده لمدة ثلاثة أشهر.﻿﻿تعد وصفة يخنة التفاح من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لطفلك.إليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة يخنة التفاح:تفاحة كبيرة مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة.75 ملليلتر ماء.١- ضع التفاح المفروم والماء في قدر.٢- قم بطهيه على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة عشر دقائق أو حتى تصبح قطع التفاح طرية تمامًا.٣- أضف القليل من الماء في حال التصق التفاح بقاع القدر.٤- أسكب التفاح المطهو في وعاء وقلّبه، تخلص من أي كتل في اليخنة للحصول على ملمس سلس.٥- برده قبل تقديمه لطفلك، يمكنك أيضًا تجميد اليخنة في مكعبات الثلج.يعد هريس من البازلاء والكوسا طعم نباتي سريع وسهل التحضير.إليك المكونات التي تحتاجها لتحضير وصفة الخضار المهروسة:- حبة كوسة متوسطة الحجم.- 100 غرام بازلاء مجمدة.يمكنك تحضير وصفة الخضار المهروسة باتباع الخطوات الآتية:١- أغلي قدرًا من الماء ثم أضف الكوسا والبازلاء للماء أغليها جيدًا حتى تنضج.٢- صفِ الكوسا والبازلاء واتركها حتى تبرد قليلًا.٣- أخلط الكوسا والبازلاء حتى تصبح ناعمة، يمكنك إضافة القليل من الحليب كامل الدسم أو حليب طفلك المعتاد لتخفيف المزيج.٤- قدمها لطفلك عندما تبرد.