الصحة: 18 نصيحة لنظام غذائي مثالي للطفل.. ماذا عن إنقاص الوزن؟

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أكدت وزارة الصحة، أن الغذاء الصحي هو الذي يساعد الإنسان وخصوصا الأطفال، على تطوير وتحسين صحته العامة والتي من شأنها أن تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.



نصائح مهمة لتغذية الطفل



أمراض تؤثر على نمو الطفل:



سوء التغذية:



وأضافت الصحة، عبر موقعها الرسمي، أن هنالك وسائل تساعد الطفل التغذية السليمة، وإنقاص وزنه إذا تطلب الأمر، بدون التأثير على نموه، والتي تهدف إلى المحافظة على ثبات الوزن لحين زيادة طوله، وهي:- مراعاة نفسية الطفل عند التعامل مع وزنه الزائد وتشجيعه بالألعاب والتنزه.- الحرص على إشراكه في نشاط رياضي مستمر ومتوسط القوة ويفضل أن يكون نشاط جماعي.- الحرص على تناول وجبة إفطار غنية بالألياف ومنخفضة السكر.- جعل الاختيارات المتاحة عند الجوع صحية قدر الإمكان (مثل: تقديم الخضروات والفواكه بطرق شهية مختلفة).- حساب الاحتياج اليومي من السعرات وتدريب الطلبة على متابعة القيمة الغذائية للمأكولات.- تقسيم الوجبات اليومية إلى خمس وجبات صغيرة متفرقة، وتناولها في مواعيد ثابتة.- زيادة تناول الألياف الكاملة الموجودة في: الشوفان وحبوب القمح والأرز البني والحمص.- شرب كوبين من الماء قبل الأكل.- تقليل كمية السكر بالمشروبات تدريجيًا.- يفضل أن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم.- عدم تناول نوعين من النشويات في نفس الوجبة.- تجنب تناول الفاكهة أو الحلويات بعد الأكل مباشرةً.- توفير العصائر الطبيعية الغنية بالألياف، وتوعية الطلبة عن خطورة المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضرورة الامتناع عنها.- تجنب استخدام مصطلح "حمية غذائية" أو " رجيم".- جعل كل المحيطين بالطفل يتبعون نفس العادات الصحية.- استخدام الوسائل الصحية للطبخ (كالقلاية الكهربائية) لتوفير الأكل الذي يفضله الطفل بأقل سعرات حرارية.- السماح للطفل بتناول ما يشتهي مرة أو مرتين أسبوعيا، ويفضل تناولها صباحًا.- المتابعة المستمرة للميزان مرة كل عشرة أيام، واستخدام وسائل الترغيب.كذلك حذرت وزارة الصحة من الأمراض التي قد تؤثر على نمو الطفل كالتالي:• سوء التغذية.• الأمراض الجينية.• اضطرابات الهرمونات.• فقر الدم.هو أشيع مسبب لمشاكل النمو في العالم، ويحدث بشكل رئيسي بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية بالجسم.