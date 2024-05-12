للأمهات الجدد.. أفضل وصفة مجربة للحصول على النوم

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تعاني الأمهات الجدد من صعوبة كبيرة في الحصول على النوم، بسبب الاستيقاظ المتكرر للطفل الرضيع في أوقات متقطعة من الليل.

وقالت الدكتورة شيلبي هاريس، خبيرة النوم، لصحيفة "نيويورك بوست": “عادةً ما تنام الأمهات الجدد حوالي 4 إلى 5 ساعات في الليلة، لكنهن يحتجن إلى 7 إلى 9 ساعات ليشعرن بالراحة والانتعاش”.





الصحة النفسية للأمهات



طلب المساعدة



الرضاعة الطبيعية



النوم عندما ينام الطفل



قومي بتقسيم مهامك



ويمكن أن تشكل قلة النوم ضررًا بشكل خاص على الصحة العقلية للأمهات الجدد.وأوضحت هاريس، العالمة النفسية ومؤلفة كتاب "دليل المرأة للتغلب على الأرق": "أظهرت الأبحاث أن هناك خطرًا أكبر للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة والقلق لدى الأمهات الجدد اللاتي لا يحصلن على ما لا يقل عن أربع ساعات من النوم، خاصة إذا كن يعانين من الاكتئاب أو القلق في وقت مبكر أيضًا،"وأوصت بأن تهدف الأمهات إلى الحصول على فترة نوم تتراوح من 4 إلى 6 ساعات دفعة واحدة واستكمالها بالقيلولة حسب الحاجة.وقالت: "يمكن للأمهات الجدد تحسين نومهن من خلال القيلولة عندما يغفو الطفل ووضع نظام لتقاسم الواجبات الليلية مع شريكهن أو عائلتهن".وأضافت: "إن قبول المساعدة من العائلة والأصدقاء، حتى لو كان لفترة راحة قصيرة فقط، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحصول على مزيد من الراحة".وأشارت إلى أنه إذا كانت الأم ترضع رضاعة طبيعية فقط، فإن قيام الشريك أو العائلة بكل شيء فيما يتعلق بالتغذية، مثل تغيير الطفل وإحضاره إلى الأم يمكن أن يساعدها على تقليل وقت استيقاظها.وأوضحت هاريس، أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تعمق النوم لدى بعض الأمهات.وأضافت: "إذا كنت تقومين بالإرضاع أو الرضاعة بالزجاجة، فإن ضبط التحولات عندما يكون ذلك ممكنًا يمكن أن يكون مفيدًا للمساعدة في الحصول على القليل من النوم الموحد في بعض الأحيان".قد تبدو القيلولة الحل المناسب للأمهات، لكنها قد تشكل تحديًا للواتي يقومن بواجبات متعددة في وقت واحد.ونصحت خبيرة النوم بالعمل على إيجاد لحظات من الراحة وتحديد أولويات ما يجب إنجازه مقابل ما ترغبين في إنجازه.وأضافت: "يمكن للأمهات الجدد إعطاء الأولوية للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها خلال أوقات قيلولة أطفالهن، حتى لو كان ذلك يعني ترك بعض الأطباق في الحوض أو تأجيل الأعمال المنزلية الأخرى".تنصح هاريس بعدم محاولة القيام بكل شيء مرة واحدة.وتقول "إن تقسيم المهام إلى أجزاء أصغر وطلب المساعدة من العائلة يمكن أن يمنحها أيضًا مزيدًا من الوقت لتعويض الراحة المفقودة من الليلة السابقة.وأشارت إلى أن "طلب المساعدة أمر مهم حقًا، فمعظم الناس (وأنا منهم) يعانون من ذلك في أيام الرضاعة الأولى".وأضافت: "لمساعدة الأمهات الجدد على النوم بشكل أفضل، يمكن للآباء أو العائلة المشاركة في المهام الليلية مثل التغذية وتغيير الحفاضات، وعرض المساعدة في الأعمال المنزلية، وتشجيع الأمهات على أخذ قيلولة أثناء النهار أثناء نوم الطفل".