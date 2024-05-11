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الصحة تحدد الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية

الأطفال والشاشات
الأطفال والشاشات
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يؤكد خبراء التربية والصحة النفسية أهمية تحديد الوقت المناسب للأطفال لمشاهدة التلفاز أو الجلوس أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في إكس "عش بصحة"، الوقت المسموح لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية.اضافة اعلان

جلوس الطفل أمام الشاشات

وقالت منصة عش بصحة: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بأنه فيما يتعلق بالطفل أقل من سنتين يُمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات، وفي عمر السنتين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.
وتابعت : "من عمر سنتين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد الوقت عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود أحد البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه".

خطورة الشاشات والأجهزة الإلكترونية

أما من عمر 6 إلى 18 سنة يجب على الآباء وضع وقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا، بينما العمر أكثر من 18 سنة لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا.
ويؤكد الخبراء خطورة الشاشات والأجهزة الإلكترونية على الحالة الصحية والنفسية للأطفال الصغار، كما تؤثر على صحتهم الجسدية بسبب إهمال ممارسة الرياضة والطعام الصحي.

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