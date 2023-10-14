تحذير من ترك الطفل لساعات طويلة مع الجوال.. فيديو يوثق حجم الكارثة

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حذر الطبيب والخبير الصحي فهد الخضيري من ترك الطفل لساعات طويلة مع الجوال بحجة أنه يلهيه ويقوم بإسكاته.





ترك الطفل مع الجوال:



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وكتب الخضيري معلقا على مقطع فيديو أرفقه على حسابه في منصة "إكس" :" انتبهوا لاطفالكم والجوالات، لا تتركه ساعات طويلة لتلهيته وإشغاله عنك طلباً لراحتك".وأوضح :" بالتالي يعيش في عالم آخر ويتأخر بالنطق ويتأخر نمو المخ ويقل الذكاء حسب دراسات كثيرة، اجعلها ساعة واحدة فقط ثم تجعله ينشغل بنشاط بدني وعقلي آخر( لعب رسم نقاش ولو تافه..).وتابع :" هذا الطفل ضحية ساعات على الجوال وسحبت أمه الجوال ( لو حصل ذلك لأطفالكم فقوموا بتهدئنهم بالرقية (الفاتحة وآية الكرسي).كما بين الخضيري أيضا أن هناك أطفالا ينقصهم الحنان والعطف والاحتضان والسماع لهم.وأضاف أن قراءة الرقية عليهم وآية الكرسي والفاتحة وسترين النتيجة.. وقد يكون طفلك منهم. ولا يجدي الضرب . ومعظمهم يحتاج هدوء واحتضان ونقاش مع التنظيم للوقت والتشديد على مفاهيم العمل والدراسة والترفيه وبان هناك ساعة للعب وساعة للدراسة.