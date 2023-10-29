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5 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة في مركبتك

ناقل الحركة
ناقل الحركة من أهم القطع داخل المركبة
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يعتبر ناقل الحركة من أهم القطع داخل المركبة؛ فهو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين المركبة من السير على سرعات مختلفة، وعند تلفه يحتاج إلى تكاليف باهظة لإصلاحه.اضافة اعلان

أفضل النصائح للحفاظ على ناقل الحركة في مركبتك

1 - عدم القيادة داخل المدينة كثيراً وسط الازدحامات المرورية.
2 - تغيير زيت ناقل الحركة عند مسافة 30 ألف كيلومتر، حتى تستطيع المحافظة عليه لمدة أطول.
3 - فحص زيت ناقل الحركة بانتظام.
4 - تجنب ارتفاع الحرارة في ناقل الحركة، ويجب الحرص على تغيير الزيت في وقته المحدد لأنه يحافظ على تبريد ناقل الحركة ويمنع تلفه.
5 - عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.

نصائح للحفاظ على ناقل الحركة

1 - افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.
2 - تسخين المركبة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف المركبة لساعات طويلة.
3 - عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.
4 - تجنب سحب المركبات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.
5 - إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.
6 - صيانة محرك المركبة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه.

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