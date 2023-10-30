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مع اقتراب الشتاء.. نصائح مهمة لحماية السيارة من الأمطار والبرد

السيارة والأمطار
الأمطار والسيارات
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يؤكد خبراء السيارات، أهمية الحرص أثناء القيادة وكذلك حماية السيارة أثناء هطول الأمطار في فصل الشتاء أو في حالة تساقط البرد، والذي قد يتسبب في تحطم الزجاج.اضافة اعلان

حماية السيارة في فصل الشتاء

ولحماية السيارة من الأمطار والحفاظ على حالتها الجيدة، يمكن اتخاذ عدة إجراءات. إليك بعض النصائح:

1. استخدام المرآب: إذا كان لديك مرآب، فهو الخيار الأفضل لحماية السيارة من الأمطار. يحمي المرآب السيارة من الرطوبة والأضرار الناجمة عن العوامل الجوية القاسية.

2. الأغطية الواقية: يمكن استخدام الأغطية الواقية لتغطية السيارة وحمايتها من الأمطار. اختر غطاءًا مقاومًا للماء وذو جودة عالية لضمان عدم تسرب الماء إلى السيارة.

3. تركيب مظلة أو شرفة: يمكن تركيب مظلة خارجية أو شرفة فوق مكان وقوف السيارة لتوفير حماية إضافية من الأمطار. تعمل هذه المظلات على تقليل التأثير الناتج عن الأمطار وتقليل التعرض للتأثيرات الجوية.

4. تنظيف ومعالجة الزجاج: يمكن استخدام مواد معالجة للزجاج تعمل على تشكيل طبقة واقية ومانعة للماء.
هذه المواد تساعد في تشتيت قطرات الماء وتحافظ على وضوح الرؤية أثناء القيادة تحت المطر.

5. صيانة نظام التصريف: تأكد من أن نظام تصريف المياه في السيارة، مثل حواف النوافذ والأبواب، يعمل بشكل صحيح ولا يوجد به تسريبات. قم بإصلاح أي تلف أو تسرب للمياه لمنع دخولها إلى داخل السيارة.

6. التجفيف الجيد: بعد تعرض السيارة للأمطار، قم بتجفيفها جيدًا باستخدام قطعة قماش جافة أو منديل للتخلص من الرطوبة المتبقية وتجنب تراكم الماء على السطح.

تقليل التأثير السلبي للأمطار


قد لا تكون هذه الإجراءات مؤكدة بنسبة 100٪ لمنع دخول الماء إلى السيارة في جميع الحالات، وخاصة إذا كانت الأمطار غزيرة.
ورغم ذلك، فإن اتخاذ الاحتياطات المناسبة سيساعد في الحفاظ على حالة السيارة وتقليل التأثيرات السلبية للأمطار.

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