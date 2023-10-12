الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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تعرف على أهمية النقاط السوداء على الزجاج الأمامي للسيارة

نقاط سوداء زجاج السيارة 2
النقاط السوداء على زجاج السيارة
أ أ
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يوجد على زجاج السيارة الأمامي والخلفي وبعض الأجزاء من زجاج الأبواب الجانبي نقاط سوداء قد يجهل البعض الفائدة منها.
ويوضح خبراء السيارات أهمية شريط النقاط السوداء على الزجاج الأمامي للسيارة، والذي يتمتع بسلسلة من الوظائف الحيوية لحماية المركبات، حيث تسمى هذه النقاط السوداء "فريت" وتقع عادة على الحواف الخارجية للزجاج الأمامي، وتوجد عادة بجوار شريط المينا الأسود الذي يمتد حول الجزء الخارجي من الزجاج الأمامي.

فائدة النقاط السوداء


ويؤكد الخبراء في شركة "أوتو غليز"، أن هذه البقع السوداء تلعب في الواقع سلسلة من الأدوار الحيوية، مثل تنظيم درجة حرارة السيارة لتقليل التشويش البصري، الذي يحدث عندما يسخن الشريط الأسود الصلب، بشكل أسرع بكثير من الزجاج الأمامي، ما يؤدي إلى تشويه بصري يجعل الخطوط المستقيمة تبدو منحنية إلى الداخل باتجاه المركز، وتساعد هذه النقاط السوداء في تقليل هذه الظاهرة عن طريق تبديد الحرارة ونشرها بالتساوي.

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تثبيت الزجاج


وفي الوقت نفسه، يقول خبراء من شركة "ماكس أوتو غلاس"، إن النقاط السوداء ضرورية لتثبيت الزجاج الأمامي في مكانه.
هذا ويعمل شريط "فريت" على تثبيت الزجاج الأمامي، عبر توفير سطح أكثر خشونة لتلتصق به المادة اللاصقة.. ويساعد هذا على التأكد من أن المادة اللاصقة يمكن أن تشكل رابطة قوية حول الزجاج الأمامي لتثبيته في مكانه بشكل صحيح، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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