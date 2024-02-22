الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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مفاجأة غير سارة.. شاحنة ماسك الفولاذية تصدأ بعد أيام من التشغيل

شاحنة سايبر تراك
شاحنة سايبر تراك
أ أ
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كشف إيلون ماسك، أن شاحنة سايبر تراك Cybertruck تتميز بهيكل خارجي فولاذي مقاوم للصدأ ومضاد للرصاص.
بينما أبلغ بعض المالكين الجدد للشاحنة أن المركبة الكهربائية قد لا تكون مقاومة للعوامل الجوية.اضافة اعلان

صدأ في الغلاف الخارجي لـ سايبر تراك

وأبلغ العديد من العملاء الذين اشتروا سايبر تراك مؤخرًا بقيمة 79900 دولار، عن وجود صدأ في الغلاف الخارجي بعد قيادتها لمدة "يومين تحت المطر".
وشارك أحد المستخدمين، ويدعى ويل، تجربته في منتد  سايبر تراك، حيث أوضح أنه اشترى شاحنة تسلا في الأول من فبراير، ولاحظ تآكلا يتشكل على المعدن الخارجي بعد 11 يوما من الاستخدام.
ونتيجة لذلك، تم نقل سايبر تراك إلى إحدى المنشآت، لكن الموظفين أخبروا ويل أنهم لا يملكون الأدوات المناسبة لإصلاح الصدأ الخارجي، ما يؤخر تسليمها زهاء شهر واحد.
وشارك ويل صورا عبر الإنترنت لشاحنته سايبر تراك الجديدة، وكشف عن علامات صغيرة على الجزء الخارجي والتي استمرت حتى بعد الغسيل.
وقال مالك آخر إنه استلم سايبر تراك في الأول من فبراير أيضًا، وأخبره أحد المستشارين أن الشاحنة "تظهر عليها علامات صدأ برتقالية تحت المطر وهذا يتطلب تلميع السيارة".

الفولاذ المقاوم للصدأ

وفي تعليق نشر عبر المنتدى، قال أحدهم: "إذا كان الهيكل الخارجي يصدأ، فهو ليس من الفولاذ المقاوم للصدأ".
ومع ذلك، قال الخبراء إن الفولاذ المقاوم للصدأ ليس ضد التآكل. وأوضحت شركة Mead Metals أنه "يصدأ نتيجة التعرض للمواد الكيميائية الضارة أو المياه المالحة أو الشحوم أو التعرض للحرارة لفترة طويلة".
وفي العام الماضي، أفاد ماسك أنه سيتيح للمالكين خيار شراء طلاء "كربيد التنغستن" الذي يساعد على الحماية من التآكل، ولكن مقابل تكلفة إضافية غير معروفة.
وأوضح تقرير Sperko Engineering Services: "إن أبسط الظروف التي يمكن أن يحدث فيها الصدأ على الفولاذ المقاوم للصدأ هي عندما يتم فرك قطعة من الكربون العادي على سطح قطعة مقاومة للتآكل من الفولاذ المقاوم للصدأ".

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