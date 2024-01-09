لأول مرة.. "فولكس فاجن" تصنع سيارة جديدة مزودة بـ"تشات جي بي تي"

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عرضت شركة "فولكس فاجن" خلال معرض CES للإلكترونيات في لاس فيجاس يوم الاثنين أولى سياراتها المزودة بمساعد صوتي يدمج تقنية "تشات جي بي تي". اضافة اعلان

وأوضحت الشركة ان ذلك سيسمح للسائقين بسماع محتوى تم البحث عنه أثناء القيادة.





أول سيارة مزودة بـ"تشات جي بي تي" من فولكس فاجن



جنرال موتورز وتطبيق الذكاء الاصطناعي



برنامج تدريبي من مرسيدس بنز



ويمكن لروبوت الدردشة التحكم بالترفيه في السيارة والإجابة عن أسئلة المعلومات العامة. وقالت شركة صناعة السيارات في بيان إنها في المستقبل، ستتمكن من إجراء محادثات مع السائقين والتفاعل بطرق أخرى.وأوضحت "فولكس فاغن" أنها أول شركة تصنيع سيارات كبيرة الحجم تجعل هذه التقنية ميزة في سياراتها الصغيرة.وكانت شركة "جنرال موتورز" قد صرحت في آذار من العام الماضي أنها تعمل على مساعد شخصي افتراضي يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم عمل "تشات جي بي تي".كما أجرت شركة "مرسيدس بنز" برنامجاً تجريبياً في حزيران الماضي مكّن حوالي 900 ألف سيارة مزودة بنظام "MBUX" الخاص بشركة صناعة السيارات من تنزيل "تشات جي بي تي"، بهدف تمكين المستخدمين في النهاية من تنفيذ مهام مثل حجز المطاعم أثناء القيادة.