لأول مرة.. "فولكس فاجن" تصنع سيارة جديدة مزودة بـ"تشات جي بي تي"

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عرضت شركة "فولكس فاجن" خلال معرض CES للإلكترونيات في لاس فيجاس يوم
الاثنين أولى سياراتها المزودة بمساعد صوتي يدمج تقنية "تشات جي بي تي".
وأوضحت الشركة ان ذلك سيسمح للسائقين بسماع محتوى تم البحث عنه أثناء القيادة.
أول سيارة مزودة بـ"تشات جي بي تي" من فولكس فاجنويمكن لروبوت الدردشة التحكم بالترفيه في السيارة
والإجابة عن أسئلة المعلومات العامة. وقالت شركة صناعة السيارات في بيان إنها في
المستقبل، ستتمكن من إجراء محادثات مع السائقين والتفاعل بطرق أخرى.
وأوضحت "فولكس فاغن" أنها أول شركة تصنيع سيارات كبيرة الحجم تجعل هذه التقنية ميزة في سياراتها الصغيرة.