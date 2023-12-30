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تعرف على أبرز أعطال السيارات في الشتاء .. وطرق تفاديها

قيادة السيارة
السيارات في الشتاء
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أحيانا يشكو قائدو المركبات من مشاكل تعطل السيارة في فصل الشتاء، لاسيما في الصباح الباكر بسبب تدني درجات الحرارة.

وسوف نتطرق في هذا التقرير لأشهر أعطال السيارات الشائعة في فصل الشتاء وطرق تفاديها كما يلي:اضافة اعلان

أعطال السيارات في الشتاء


- مشاكل البطارية

كفاءة البطارية تقل عند إنخفاض درجات الحرارة مما يجعلها غير قادرة على إنتاج الطاقة للسيارة أحياناً، أما في معظم السيارات الكهربائية فـ يقل مدي القيادة بشكل كبير نتيجةً للعوامل الجوية الصعبة.

- ضغط الإطارات 

قد  ينكمش الهواء داخل الإطارات بفعل البرودة، مما يقلل من الضغط ويجعل عملية القيادة خطرة؛ بسبب زيادة الاحتكاك وبالتالي إنفجار الإطار.

- تجمد السوائل

الأجواء الباردة تتسبب في تجمد أو زيادة لزوجة السوائل الموجودة في المحرك، مثل: زيت ناقل الحركة، زيت المكابح، ماء الرديتر، مما يسبب مشاكل في سرعة تجاوب السيارة عند التشغيل.

- صدأ بعض الأجزاء

فرصة تكون الجليد أو البرد في الشتاء عالية, وفي حالة تسرب جزء منه إلى المحرك ويؤدي إلى صدأ بعض الأجزاء فيه، كما أن سطح السيارة قد يتعرض للتآكل بسبب الأمطار والصقيع.

نصائح لتفادي أعطال السيارة في الشتاء


1. التحقق من عمر البطارية: حيث يؤثر الطقس علي عمرها, كما يمكن تغليف البطارية بغطاء مخصص لتدفئتها .

2. فحص ضغط الإطارات: حيث ينصح بإستبدالها إذا وصلت سماكته إلى 1.6 ملم في الظروف الجوية الطبيعية، و 3 ملم خلال الظروف الجوية القاسية.

3. اختيار زيت المحرك المناسب: حيث أنه ينصح بـ ألا يكون مستوى زيت المحرك في فصل الشتاء منخفضاً بنسبة كبيرة، مع اختيار زيت متوسط الكثافة ومناسب لنوع السيارة، وستجد كافة تعليمات اختيار الزيت الأنسب في دليل المالك المرفق مع السيارة.

4. التأكد من سلامة مساحات الزجاج: وذلك من خلال رفعها إلى أعلى خلال الليل مع تغيير المياه الخاصة بها بشكل دوري، للحفاظ على الزجاج الأمامي خالياً من أي شوائب أو معيقات للرؤية.

5- التأكد من سلامة مصابيح الإضاءة: وينصح باستبدال التالف منها للحصول على إضاءة مناسبة في أجواء الشتاء الضبابية.

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