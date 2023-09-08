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كيف تتأكد أن بطارية سيارتك تحتاج لتغيير؟.. تعرف على أهم العلامات

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وظيفة بطارية السيارة أساسية، فبدونها لايتم تشغيل المحرك، لذا فمن الضروري الانتباه إلى أية مشكلة فيها، قد تؤثر على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي، أو الإنارة. اضافة اعلان
وكشف محمد فهد، المتخصص في مجال السيارات عن علامات تكشف عن تلف البطارية أو أن عمرها الافتراضي أوشك على الانتهاء.
وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن قائد السيارة يمكن أن يستشعر وجود مشكلة في البطارية، عن طريقين إما أن يكون داخل السيارة، أو عندما يرفع غطاء المحرك "الكبوت".

أبرز العلامات 

 وأضاف: يمكن أن يلاحظ وجود ضعف عند تشغيل المحرك، الأمر الذي قد يكون ناجمًا عن أحد سبيين، إما أن يكون ضعفًا في تغذية الوقود للمحرك، وإما أن يكون بسبب البطارية. 
وأشار إلى أنه يمكن ملاحظة أن السبب يتعلق بالبطارية، عندما يحتاج قائد السيارة لتشغيل المحرك أكثر من مرة، والإنارة ضعيفة، أو عندما تضيء لمبة البطارية أمامك في السيارة، وكذلك إذا اشتغلت السيارة بشكل ضعيف، حيث يمكن أن تتوقف البطارية في أي وقت.
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في رفع غطاء المحرك لاكتشاف ما إذا كان هناك سائل متسرب، أو وجود تغيير في حجم البطارية (منتفخ)، أو أن هناك رائحة غريبة، فهذا يدلل على أن البطارية بحاجة إلى التغيير.

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